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Дистрибьютор HQD и myBlu подал в суд на таможню из-за акцизов на жидкость

Минфин считает, что жидкость для одноразовых электронных сигарет должна облагаться отдельным акцизом помимо налога на само устройство. Таможня начала исполнять предписание, требования на рынке оценивают в «миллиарды рублей»

Крупный дистрибьютор электронных средств доставки никотина (ЭСДН) Babylon Vardex Group подал в Арбитражный суд Москвы требование о признании незаконными действия Центральной акцизной таможни (ЦАТ), шесть дел появились в электронной картотеке, обратил внимание «Коммерсантъ». Первые заседания назначены на конец сентября.

В компании изданию пояснили, что таможня потребовала оплатить акциз на жидкость, которой пропитан испаритель, помимо уплаченного акциза на устройство. Требования касаются товара, ввезенного в 2020–2022 годах. В ЦАТ подчеркнули, что это соответствует таможенному законодательству.

На одноразовые ЭСДН установлен акциз в размере 62 руб. за одно устройство, однако в конце июля Минфин назвал жидкость для таких средств отдельным подакцизным товаром, таможенные органы начали исполнять новые требования, пояснили изданию в Союзе предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ). По оценке организации, объем требований достигает «миллиардов рублей». В Министерстве финансов подтвердили разграничение акцизных сборов вне зависимости от реализации жидкости в комплекте с устройством доставки никотина или отдельно.

В Babylon Vardex Group входит сеть магазинов Babylon Vapeshop, которая реализует устройства HQD, myBlu, Pons, NOQO, Phix и др., основной собственник компании — Сергей Бронецкий. Он же выступает совладельцем «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» и «Интернэшнл Тобакко Групп», бывших российских подразделений британского табачного концерна Imperial Brands (торговые марки Jade, West, Davidoff и др.).

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Фото:Федеральная таможенная служба

Госдума в первом чтении в сентябре приняла законопроект о комбинированном акцизе для одноразовых ЭСДН: он предполагает ставку акциза 62 руб. за одно устройство и еще 17 руб. за 1 мл жидкости, указывают в СПИНИ. При этом многоразовые устройства (glo, Logic и др.) уже подлежат обложению комбинированным акцизом. В СПИНИ полагают, что давление на крупных игроков ЭСДН лишь «вдавливает рынок в огромную серую зону», делая законное ведение бизнеса нерентабельным для ретейлеров и поставщиков. Нынешнее положение дел требует проведения межведомственного совещания, на котором бы обсуждался вопрос об исключении потенциального двойного налогообложения одноразовых ЭСДН до принятия поправок к законодательству, подчеркнул директор объединения Артем Шевелин.

В компании BAT, владеющей брендом glo, считают необходимым формирование единого понимания налоговых правил, рассказал директор департамента по правовым вопросам Олег Барвин. В таком случае, уверен он, удастся гарантировать равные конкурентные условия и гарантировать поступление средств в бюджет. При этом значительный объем устройств и жидкости для вейпа завозится в Россию нелегально и акциз с него не уплачивается, отметил Барвин.

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Производитель сигарет Marlboro допустил уход из России к концу года
Бизнес
Фото:Pius Koller / imago-images.de / Global Look Press

В мае прошлого года премьер Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Согласно документу, планируется «проработать вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях», что коснется жидкостей для электронных сигарет. Кроме того, власти намерены снизить к этому времени число курильщиков с нынешних 29 до 21%.

Впрочем, в Минпромторге выступают против запрета в России вейпов и электронных сигарет, допуская возможность ускорения введения обязательной маркировки для таких устройств. «Все мы знаем, к чему приводят полные запреты — к формированию черного рынка, без контроля. Непонятно, сколько на черном рынке <...> никотина и кто там вообще работает», — пояснил замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский. Он указал, что такая ситуация лишила бы бюджет больших поступлений средств.

Доля теневого онлайн-рынка электронных сигарет и стиков для них в российском сегменте интернета в прошлом году составила 2,3 млрд руб., подсчитали эксперты Group IB. Основной торговой площадкой стал «Телеграм», где в прошлом году работало более 130 каналов, продающих табачную продукцию. «Общее число подписчиков, интересующихся покупкой такого товара, увеличилось практически в три раза и составило более 1,4 млн человек», — отметили аналитики.

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Фото:Manuel Velasquez / Getty Images


 

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вейп электронные сигареты акциз таможня
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