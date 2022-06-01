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В Мексике полностью запретили продажу вейпов и электронных сигарет

В Мексике ввели полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Соответствующий указ подписал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Сегодня мы подписали указ, который запрещает распространение и коммерциализацию вейпов и электронных сигарет в Мексике», — говорится в сообщении президента.

Глава государства объяснил, что решение было принято для защиты здоровья нации и в особенности детей и подростков, которые подвергаются воздействию токсичных веществ.

В России выросло число покупателей нелегальных сигарет
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Фото:Елена Никитченко / ТАСС

В прошлом году на Украине власти приравняли электронные сигареты к обычным. С 11 июля в стране будет действовать запрет на курение устройств для нагрева табака в лифтах, ресторанах, на детских площадках, вокзалах и станциях, пишет РБК-Украина.

Во всемирной организации здравоохранения в прошлом году предложили правительствам принять политику, аналогичную с мерами борьбы с обычными сигаретами, для защиты населения от вреда электронных сигарет и предотвращения их распространения среди детей, подростков и других уязвимых групп населения.

На тот момент, по оценкам организации, 32 страны уже запретили продажу электронных сигарет, еще 79 стран приняли хотя бы частичные меры, запрещающие использование этих продуктов в общественных местах, их рекламу, продвижение и спонсорство. Там также добавили, что в 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.

Теги
вейп Мексика электронные сигареты Украина
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