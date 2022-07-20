В Москве таможенники изъяли в ТЦ 200 тыс. электронных сигарет
Таможенники обнаружили и изъяли около 200 тыс. незадекларированных электронных сигарет, которые продавались в ТЯК «Москва», передает ФТС.
«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центрального таможенного управления изъяли около 200 тыс. незадекларированных электронных систем доставки никотина, реализуемых в торгово-ярмарочном комплексе «Москва», — сообщили в ФТС.
По данным Федеральной таможенной службы, в ходе проверки на территории комплекса было обнаружено 388 ящиков с никотиносодержащей продукцией китайского производства. Документы, подтверждающие таможенное декларирование этих товаров, сотрудники оптово-розничного центра не представили.
Как уточнили в ведомстве, расчетная стоимость партии электронных сигарет составляет примерно 60 млн руб., а предполагаемая сумма неуплаченных таможенных платежей — более 30 млн руб.
РБК направил запрос в торгово-ярмарочный комплекс «Москва».
Согласно исследованию компании Ipsos, число россиян, покупающих нелегальные сигареты, в марте—апреле выросло. Так, в период с 17 по 21 марта текущего года о покупке нелегальных или контрафактных сигарет в последние два месяца сообщили 23%. Рассматривают возможность такой покупки в будущем 52% респондентов.
При этом с 30 марта по 4 апреля число тех, кто купил нелегальную табачную продукцию, выросло до 25%, а 50% опрошенных заявили, что рассматривают возможность такой покупки.