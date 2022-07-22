Производитель сигарет Marlboro допустил уход из России к концу года

Компания Philip Morris с марта рассматривает варианты выхода с российского рынка. Этот процесс компания назвала сложным и отметила, что ей «грустно» терять вложенные в страну инвестиции

Фото: Pius Koller / imago-images.de / Global Look Press

Табачная компания Philip Morris International Inc. уйдет с российского рынка не раньше конца года, такую оценку дал ее международный исполнительный директор Яцек Ольчак в комментарии для Bloomberg Television.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала», — сказал Ольчак и уточнил, что предположительно процесс выхода может быть завершен «к концу года».

Ольчак указал, что Россия была важным рынком для компании. «Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%», — сообщил он.

Однако, отметил директор, условия работы в России изменились — возникли сложности с цепочками поставок, финансовыми операциями, в связи с чем Philip Morris решила «изменить отношения» со страной. Переориентироваться компания планирует на европейский, азиатский, а также американский рынки, рассказал Ольчак.

По его словам, Philip Morris ожидает потенциального роста на этих рынках, однако ей «грустно» терять те инвестиции, которые были вложены в российский.

Philip Morris в России представлена марками сигарет Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street, а также системой нагревания табака IQOS. У компании также есть фабрика в Ленинградской области, которая является крупнейшим предприятием компании в мире по производственной мощности и выполняет полный цикл производства сигарет — от первичной обработки сырья до упаковки, выпускаемые на ней сигареты отправлялись и на российский рынок, и за рубеж. Ольчак ранее указывал, что у Philip Morris более 3,2 тыс. сотрудников в России.

Читайте на РБК Pro Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи Pro До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году Инструкции Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Инструкции Pro Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной Статьи Pro Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться Инструкции Pro Компании доначислили пени и штраф. Как их взыскать с бывшего руководителя Компании доначислили пени и штраф. Как их взыскать с бывшего руководителя Инструкции

В марте компания сообщила, что прекратила выпуск ряда своих товаров и «сокращает производство» в России. Компания также приостановила маркетинговую деятельность в стране и дополнительные инвестиции в российские проекты. Кроме того, Philip Morris объявила, что работает над вариантами выхода с российского рынка, одним из возможных называлась передача активов.

В пресс-службе компании РБК пояснили, что «это решение связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде».