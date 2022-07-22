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Производитель сигарет Marlboro допустил уход из России к концу года

Компания Philip Morris с марта рассматривает варианты выхода с российского рынка. Этот процесс компания назвала сложным и отметила, что ей «грустно» терять вложенные в страну инвестиции
Philip Morris PM $93 +3,28% Купить
Фото: Pius Koller / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Pius Koller / imago-images.de / Global Look Press

Табачная компания Philip Morris International Inc. уйдет с российского рынка не раньше конца года, такую оценку дал ее международный исполнительный директор Яцек Ольчак в комментарии для Bloomberg Television.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала», — сказал Ольчак и уточнил, что предположительно процесс выхода может быть завершен «к концу года».

Ольчак указал, что Россия была важным рынком для компании. «Это седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%», — сообщил он.

Однако, отметил директор, условия работы в России изменились — возникли сложности с цепочками поставок, финансовыми операциями, в связи с чем Philip Morris решила «изменить отношения» со страной. Переориентироваться компания планирует на европейский, азиатский, а также американский рынки, рассказал Ольчак.

По его словам, Philip Morris ожидает потенциального роста на этих рынках, однако ей «грустно» терять те инвестиции, которые были вложены в российский.

Philip Morris допустила передачу активов в России
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Завод компании &laquo;ЗАО &laquo;Филипп Моррис Ижора&raquo;

Philip Morris в России представлена марками сигарет Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street, а также системой нагревания табака IQOS. У компании также есть фабрика в Ленинградской области, которая является крупнейшим предприятием компании в мире по производственной мощности и выполняет полный цикл производства сигарет — от первичной обработки сырья до упаковки, выпускаемые на ней сигареты отправлялись и на российский рынок, и за рубеж. Ольчак ранее указывал, что у Philip Morris более 3,2 тыс. сотрудников в России.

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В марте компания сообщила, что прекратила выпуск ряда своих товаров и «сокращает производство» в России. Компания также приостановила маркетинговую деятельность в стране и дополнительные инвестиции в российские проекты. Кроме того, Philip Morris объявила, что работает над вариантами выхода с российского рынка, одним из возможных называлась передача активов.

В пресс-службе компании РБК пояснили, что «это решение связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде».

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Теги
Лилия Пашкова
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