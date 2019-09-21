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FT сообщила о перевозке десятков самолетов Boeing 737 MAX в пустыни
Авиаперевозчики договариваются о хранении снятых с эксплуатации лайнеров, чтобы предотвратить их разрушение
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Сингапурская авиакомпания SilkAir заключила соглашение с Asia Pacific Aircraft Storage (APAS) о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX, которая займется обслуживанием и хранением лайнеров. Об этом сообщает Financial Times.

APAS была основана бывшим аналитиком Deutsche Bank по проблемным долгам, компания специализируется на хранении и консервации авиационной техники. Переданные ей лайнеры будут храниться на базе APAS, расположенной в пустыне недалеко от австралийского города Алис-Спрингс. По данным газеты, первый самолет должен вылететь на площадку APAS в ближайшие недели, после того, как австралийский регулятор одобрит план полета.

Австралийское управление по безопасности гражданской авиации подтвердило, что получило заявку от SilkAir на перелет шести самолетов 737 Max из Сингапура в Алис-Спрингс. «Важным моментом является то, что это перегоночный рейс без пассажиров, — заявил представитель ведомства.

При этом основатель и управляющий директор APAS Том Винсент заявил, что не может подтвердить информацию о сделке из-за конфиденциальности. При этом он отметил, что компания обсуждает с авиаперевозчиками вопрос хранения самолетов 737 Max до тех пор, пока их полеты не возобновятся. По его словам, климат возле Алис-Спрингс является привлекательным для потенциальных клиентов, так как это может сохранить простаивающие лайнеры от разрушения. Климатические условия в странах Азии, в частности, высокая влажность, могут вызвать коррозию, отметил Винсент.

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WSJ сообщила о новых трудностях с возобновлением полетов Boeing 737 MAX

FT напоминает, что ранее самолеты 737 Max на хранение в пустыню передала американская Southwest Airlines. Принадлежащие авиаперевозчику 34 лайнера находятся на базе компании ComAv, которая расположена в пустыне Мохаве к северо-востоку от Лос-Анджелеса. В августе еще один авиаперевозчик — United Airlines объявил, что договорился о хранении своих 14 самолетов этой модели на территории аэропорта города Финикс в Аризоне.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена на фоне двух авиакатастроф с участием лайнеров этой модели. В октябре 2018 года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте этого года в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. Руководство корпорации признало, что оба происшествия произошли после сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

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WSJ назвала сроки возможного возобновления полетов Boeing 737 MAX

В конце августа вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет заявил, что компания планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года. При этом The Wall Street Journal указывала, что Boeing вряд ли получит сертификат на возобновление полетов лайнера до 2020 года, поскольку для проверки самолета потребуются новые тесты, которые займут несколько месяцев.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Boeing 737
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