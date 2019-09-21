FT сообщила о перевозке десятков самолетов Boeing 737 MAX в пустыни

Авиаперевозчики договариваются о хранении снятых с эксплуатации лайнеров, чтобы предотвратить их разрушение

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Сингапурская авиакомпания SilkAir заключила соглашение с Asia Pacific Aircraft Storage (APAS) о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX, которая займется обслуживанием и хранением лайнеров. Об этом сообщает Financial Times.

APAS была основана бывшим аналитиком Deutsche Bank по проблемным долгам, компания специализируется на хранении и консервации авиационной техники. Переданные ей лайнеры будут храниться на базе APAS, расположенной в пустыне недалеко от австралийского города Алис-Спрингс. По данным газеты, первый самолет должен вылететь на площадку APAS в ближайшие недели, после того, как австралийский регулятор одобрит план полета.

Австралийское управление по безопасности гражданской авиации подтвердило, что получило заявку от SilkAir на перелет шести самолетов 737 Max из Сингапура в Алис-Спрингс. «Важным моментом является то, что это перегоночный рейс без пассажиров, — заявил представитель ведомства.

При этом основатель и управляющий директор APAS Том Винсент заявил, что не может подтвердить информацию о сделке из-за конфиденциальности. При этом он отметил, что компания обсуждает с авиаперевозчиками вопрос хранения самолетов 737 Max до тех пор, пока их полеты не возобновятся. По его словам, климат возле Алис-Спрингс является привлекательным для потенциальных клиентов, так как это может сохранить простаивающие лайнеры от разрушения. Климатические условия в странах Азии, в частности, высокая влажность, могут вызвать коррозию, отметил Винсент.