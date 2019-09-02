WSJ сообщила о новых трудностях с возобновлением полетов Boeing 737 MAX

Boeing планировала закончить процедуру по возобновлению эксплуатации самолетов семейства MAX в четвертом квартале этого года, однако из-за трений с авиационными регуляторами это, вероятнее всего, произойдет уже в 2020 году

Процесс возобновление полетов самолетов Boeing 737 MAX может быть отложен до конца года из-за трений между руководством авиастроительной компании и представителями международных авиационных регуляторов, встреча между которыми прошла в августе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США и профсоюза пилотов.

По их словам, осложнения в вопросе возобновления эксплуатации самолетов семейства MAX появились в ходе этой встречи, на которой представителя авиационных регуляторов США, Бразилии, ряда других стран и Евросоюза отказались продолжать диалог с Boeing, так как компания не предоставила информацию по изменениям, которые должны были быть внесены в компьютерные системы управления 737 MAX.

Собеседники газеты отметили, что теперь Boeing должен повторно представить документы с описанием предлагаемых изменений программного обеспечения. Затем изменения должны быть проверены Федеральным авиационным управлением США, и только после этого состоится новая встреча представителей тех же сторон. Если предложенные изменения будут одобрены, предстоят летные испытания с использованием окончательных версий ПО.

Из-за возникшей ситуации, как отметили собеседники, возобновление полетов самолетов семейства MAX может задержаться еще на несколько недель, что сдвинет ранее анонсированные со стороны Boeing сроки. По их словам, задержка может привести к тому, что авиакомпании не смогут начать вновь использовать 737 MAX во время рождественских каникул (на этот период традиционно приходится один из ежегодных подъемов в объемах авиаперевозок), как планировалось изначально, а сделают это уже в будущем году.

В свою очередь, представители авиационной отрасли в Европе говорят, что большая часть этих самолетов вряд ли будет перевозить пассажиров как минимум до начала января. Европейские регуляторы, как отмечает WSJ, дали понять, что им может понадобиться дополнительное время для изучения готовящихся изменений в компьютерных системах управления полетами MAX и автоматизированной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе, направляя его слегка вниз.