Бизнес попросил разрешить еще год не раскрывать финотчетность

РСПП обратился в правительство с просьбой разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года, мораторий истек 1 июля

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил правительство «в возможно короткий срок» разрешить компаниям не публиковать финансовую отчетность до июля 2024 года, сообщил «Интерфаксу» источник. Представитель РСПП подтвердил РБК эту информацию.

Правительство разрешило не публиковать корпоративную информацию в прошлом марте, вскоре после начала военной операции и введения международных санкций, постановление действовало до этого июля. Новое постановление № 1102 позволяет в ряде случаев не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, но в отличие от предыдущих норм не предполагает возможности для компаний не сообщать баланс и отчет о собственных финрезультатах.

Средний бизнес в целом устраивает постановление, но крупнейшие компании страны опасаются выросших санкционных рисков, пояснили в РСПП. Организация считает, что решение властей создает неоправданные риски для всей экономики страны, поскольку нахождение корпоративных сведений в публичном доступе упрощает сбор данных о финансовом положении компаний и их вкладе в российскую экономику для обоснования санкций.

«В рамках анализа отчетности компаний, в том числе финансовой, появится возможность выявления экономических взаимосвязей, указывающих на неисполнение санкций, например, какие группы товаров экспортируются в большем объеме, чем ожидалось, и какие критические процессы обеспечиваются параллельным импортом», — рассказал агентству вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин.

В качестве альтернативного варианта (если обращение не поддержат) РСПП предлагает определить перечень компаний, которым позволят не раскрывать информацию, включив в этот список в том числе те юрлица, которым разрешено не публиковать данные в Государственном информационном ресурсе бухотчетности (ГИРБО).

В мае «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минфин и ЦБ хотят вернуться к режиму практически полной прозрачности в соответствии с действующим законодательством. В то же время далеко не все компании готовы к этому, аргументируя свою позицию в том числе санкционными рисками для бизнеса, отмечала газета. Регулятор считает, что возврат к раскрытию информации эмитентами будет «положительно воспринят инвесторами и в целом будет способствовать развитию рынка и добросовестной конкуренции». Однако Банк России призывает «найти баланс интересов» с учетом «санкционных рисков, которые по-прежнему остаются чувствительными для многих компаний».

«Нас, конечно, поставили в такое положение, когда мы должны были информацию закрыть, сами того не желая. И мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы люди инвестировали в фондовый рынок, они должны получать информацию о состоянии эмитентов, ценные бумаги которых они покупают. Чтобы аналитики могли писать отчеты, чтобы люди могли отчетами этими пользоваться или свое мнение напрямую составлять по этой отчетности», — отмечал, в свою очередь, заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК.

По данным «Ведомостей», за прошедший год 13 из 37 компаний индекса Мосбиржи вообще не раскрывали свою отчетность по МСФО — ни промежуточную, ни годовую. Среди них преимущественно компании из добывающего и сырьевого секторов — «Северсталь», «Газпром», «Алроса», ММК, НЛМК, НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Аэрофлот», «Интер РАО», ПИК и «Ростелеком». Часть этих компаний раскрыли годовые или квартальные показатели по РСБУ — «Газпром», «Интер РАО», НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ. «Роснефть» и «Татнефть» пока единственные нефтяные компании, обнародовавшие финансовые результаты за весь прошлый год по МСФО.

В июне Минфин допускал исключения для бизнеса при отмене моратория на публикацию отчетности.