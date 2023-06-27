ЦБ раскрыл отчетность банков без данных об операциях с валютой

В оборотных ведомостях банков больше нет счетов, детализирующих операции с валютными активами и пассивами, а также с нерезидентами. Часть сведений исключена, чтобы защитить кредитные организации от новых санкций

Здание центрального банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банк России вернулся к раскрытию основных форм отчетности российских кредитных организаций: на сайте регулятора опубликованы оборотные ведомости, расчеты капитала и нормативы банков (формы 101, 123 и 135) за май 2023 года.

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, чувствительные сведения исключены, чтобы «защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления».

ЦБ приостановил публикацию основных форм отчетностей российских банков в марте 2022 года — после начала специальной военной операции на Украине и последовавших жестких санкций против крупных кредитных организаций. Вопрос о возобновлении раскрытия этой информации обсуждался на протяжении всего прошлого года.

«Публикуемая банками отчетность очень подробная», — объяснял в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Он допускал, что регулятор не будет требовать от участников рынка снова публиковать данные, «чувствительные для конкретных людей, компаний и в целом для страны», но финансовые результаты банков и данные об операциях в агрегированном виде должны быть открытыми.

Как следует из оборотных ведомостей банков на 1 июня, которые проанализировал РБК, их балансы больше не содержат следующих сведений:

О любых валютных операциях. До 1 февраля 2022 года в форме 101 по всем видам счетов отдельно отражались входящие и исходящие остатки в рублях и иностранной валюте в рублевом выражении, а также обороты. Теперь этой разбивки нет, все остатки в рублях и валюте суммируются. Таким образом, нельзя отследить движение именно валютных остатков по тем или иным счетам с поправкой на курс.

О золоте. Прежде данные о физическом золоте отражались на счете 20302. Теперь в оборотных ведомостях не приводятся счета второго порядка, более детализированные. Операции именно с золотом попали в группу счетов 203, которая включает в целом операции с драгоценными металлами.

О нерезидентах. Если раньше кредиты нерезидентам (юридическим лицам и физлицам), а также депозиты и счета таких клиентов выделялись в отдельные группы счетов, то с 1 июня эти остатки суммируются с аналогичными активами и пассивами, связанными с клиентами-резидентами

Отчетность по расчету собственных средств теперь содержит только данные о совокупном, базовом, дополнительном и добавочном капитале (четыре строки) без разбивки на статьи, отражающие источники капитала.

Форма 135 теперь отражает только шесть базельских нормативов в процентах — совокупного, основного и базового капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2), а также краткосрочной, текущей и долгосрочной ликвидности (Н2, Н3, Н4). Расшифровки балансовых счетов, которые использовались для расчета нормативов, не раскрыты.

Банк России сообщил, что в июле возобновится публикация квартальных отчетов банков о финансовых результатах (форма 102), а также формы отчетности банковских групп. Сведения о собственниках банков и схемы владения кредитными организациями пока раскрыты не будут: регулятор ранее сдвинул срок публикации этой информации на конец 2023 года.