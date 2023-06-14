Замглавы Минфина заявил о корректировке топливного демпфера с 1 сентября

Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что компенсация нефтяникам за сдерживание цен на бензин будет снижена вдвое, скорее всего, 1 сентября. На этом фоне продолжается рост оптовых цен на топливо на бирже

Алексей Сазанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Скорректированный механизм топливного демпфера, который предполагает выплату компенсаций нефтяникам за сдерживание цен на бензин, заработает «скорее всего, с 1 сентября», заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов, передает корреспондент РБК.

По словам Сазанова, сейчас по этому поводу идут финальные обсуждения, которые завершатся примерно в конце июня, а в начале июля соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. В апреле глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас топливный демпфер, по сути, идет в маржу нефтепереработчиков, поэтому его необходимо «корректировать». «Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [нефтяникам из бюджета], при низких ценах на Западе — нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. <...> Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков». По его словам, в конце апреля маржа переработчиков составляла 8 тыс. руб. на тонну против менее 2 тыс. руб. за тонну ранее. «Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — заключал министр, предлагая сократить демпфер вдвое, то есть на 30 млрд руб. в месяц.

Изначально планировалось, что корректировка демпфера заработает уже с 1 июля на год, но в правительстве не успели согласовать изменения, поэтому ее пришлось отложить. 14 июня Сазанов сказал, что сроки действия изменений остаются прежними — один год. Но помимо корректировки демпфера «обсуждаются и другие опции», добавил он, не уточнив деталей.

На фоне этих обсуждений оптовые цены на бензин продолжают расти. 14 июня к 18:10 мск цены на АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновили рекорд, достигнув 66,72 тыс. руб. за тонну, рост за сутки составил 2,02%. АИ-92 вырос на 2,2%, до 57,89 тыс. руб. за тонну. С середины апреля цены на бензин выросли более чем на 20%. 14 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к девяти нефтяным компаниям с просьбой увеличить объемы продаж бензина на бирже. По ее данным, за последние пять месяцев объемы снизились почти на 8%, что привело к появлению «неудовлетворенного спроса» на АИ-92 и АИ-95, а также изменению биржевых цен на нефтепродукты.

Министр энергетики Николай Шульгинов в начале мая заявлял, что предлагаемые правительством корректировки демпфера не приведут к росту розничных цен на АЗС выше уровня инфляции. 9 июня он сказал журналистам в кулуарах Евразийского конгресса в Сочи, что всем участвующим сторонам необходимо найти компромиссное решение между интересами бюджета и компаниями по корректировке топливного демпфера. По его мнению, нужно учитывать влияние этого решения на добычу, переработку и цены на топливо.

Если обновленный топливный демпфер заработает с 1 сентября, это будет уже вторая корректировка с 2023 года. Ранее, с 1 апреля, было введено изменение: ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, был увеличен с $20 до $25 за баррель.

Демпферный механизм на нефтепродукты работает в России с 2019 года, до апреля 2023 года он рассчитывался на основе разницы между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой, которая утверждалась властями. При положительной разнице правительство компенсировало компаниям сдерживание цен на внутреннем рынке, при отрицательной — компании, наоборот, платили в бюджет. Однако после начала спецоперации России на Украине и введения масштабных западных санкций стало некорректно считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов (например, Европа ввела эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года).