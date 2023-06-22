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В Минэнерго заявили о сокращении экспорта бензина на 30%

Минэнерго: в июне экспорт бензина из России снизился почти на треть
На российском рынке нет дефицита бензина и его экспорт в июне 2023 года уже снизился на 30%, заявил замглавы департамента нефтегазового комплекса Минэнерго. Но на бирже оптовые цены на топливо снова стали расти
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Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Рынок бензина России не испытывает дефицита — производство увеличивается, экспорт продолжает снижаться, а биржевые продажи топлива растут, заявил заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Роман Кабаков на конференции «SMART-АЗС 2023», передает «Интерфакс».

Последние несколько месяцев на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) наблюдался не только рост продаж бензина, но и рост его стоимости на фоне планов правительства снизить компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке. 15 июня оптовые цены АИ-95 достигли исторического максимума в европейской части России в 67,385 тыс. руб. за тонну. Затем они несколько дней снижались, упав до 65,538 тыс. руб., а 21 июня цены вновь вернулись к росту.

«У меня нет такой полной информации о рынке бензина, как у Минэнерго, — о запасах в госрезерве и т.д. Но у нас существует самый лучший индикатор состояния рынка — биржевая цена, — сказал РБК управляющий партнер компании «Петролеум Трейдинг» (крупнейший частный топливный трейдер в России) Максим Дьяченко. — Да, на заправках сейчас нет очередей. Но если цена на бензин галопирующе растет на бирже, то, наверное, это говорит о том, что рынок все же испытает ограничение продукта».

По словам Кабакова, со второй половины июня производство бензина выросло на 10%, достигнув около 120 тыс. т в сутки. Этому способствовало завершение плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). «На ряде крупных НПЗ уже завершены ремонты, в частности на Пермском, Ярославском, Хабаровском, Уфимском и Новоуфимском», — указал чиновник. Минэнерго фиксирует ежегодный рост спроса на 95-й бензин и оперативно на это реагирует: «Производство 95-го увеличивается. На данный момент его производится порядка 47% от общего объема бензинов».

При этом нефтяные компании с апреля 2022 года снижают экспорт бензина, утверждает Кабаков: «Нефтяные компании и сейчас продолжают снижать экспорт. Так, за июнь экспорт бензина уже на 30% ниже по сравнению с маем». Но, по данным «Коммерсанта», за январь—май 2023 года российские нефтяные компании увеличили экспорт бензина на 37%, до 2,5 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. И только за 1–6 июня среднесуточный экспорт бензина упал вдвое к июню 2022 года, до 2,8 тыс. т.

В конце мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что для предотвращения дефицита правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт и увеличения объемов обязательной продажи бензина на товарной бирже. После этого министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что власти не рассматривают вопрос о запрете экспорта, но не исключил ограничений на его вывоз на фоне роста стоимости топлива на внутреннем рынке. «Мы продолжим рекомендовать компаниям придерживаться данной политики [сокращения экспорта]. Чтобы по максимуму этот нефтепродукт шел на биржу», — говорит теперь Кабаков.

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В мае вице-премьер Александр Новак поручил обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже для того, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка, включая независимые АЗС (заправки, которые не принадлежат крупным нефтяным компаниям, таким как «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть»). Кабаков утверждает, что сейчас наблюдается превышение биржевых продаж бензина над нормативами (нефтяники обязаны направлять не менее 12% от своего производства на биржу): «В данный момент на бирже реализуется в среднем около 30 тыс. т бензинов в сутки. Это соответствует около 20% от общего объема производства бензинов». По его информации, все компании готовы выполнять рекомендации по увеличению биржевых продаж топлива и сокращению экспорта.

В четверг, 22 июня, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что разработала документы об увеличении нормативов продажи бензина на бирже с 12 до 13% от производства для того, чтобы обеспечить рост объема поставок топлива для удовлетворения внутреннего спроса. В апреле Минэкономразвития предлагало увеличить нормативы сильнее — до 15% от производства.

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Компании
Георгий Смирнов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Минэнерго экспорт бензина цены на бензин
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