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Эксперты третий год подряд зафиксировали падение доходов интернет-пиратов

Доходы участников рынка нелегального видеоконтента в России падают третий год подряд. Затраты «пиратов» выросли из-за блокировок и роста расходов на поддержание инфраструктуры. Рынок легальных видеосервисов в прошлом году вырос
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Рынок онлайн-пиратства в прошлом году оценивался в $50 млн, сократившись по сравнению с 2020-м на $9 млн. Такие данные предоставила РБК Group-IB.

Доходы участников теневого рынка видеоконтента в России снижаются уже три года, отметили аналитики. Так, в 2019-м они опустились до $63 млн (4 млрд руб.), в 2020 году — до $59 млн (3,7 млрд руб.), а в 2021-м — до $50 млн (2,8 млрд руб). При этом в 2018 году доходы в сфере онлайн-пиратства составляли $87 млн.

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Фото:Silas Stein / DPA / ТАСС

Аналитики подсчитали, что в минувшем году средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) снизился с $5 до $3,9. Специалисты объяснили падение привлекательности пиратского трафика блокировками подозрительных транзакций онлайн-казино и гемблинга со стороны российских регуляторов, в том числе Банка России. На доходы «пиратов» также повлиял рост затрат на поддержание инфраструктуры. Из-за увеличения количества блокировок им нужны новые скрипты для обхода. Кроме того, требуется больше денег на продвижение контента и приобретение новых доменов, указали аналитики.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

При этом рынок легальных видеосервисов в прошлом году рос: общая выручка составила 98,9 млрд руб. (без НДС), что на 59,8% превышает показатели 2020 года. Выручка по подпискам легальных онлайн-платформ выросла на 80%.

Этому способствовала популярность онлайн-платформ, бум производства сериалов и рост онлайн-видеорекламы. Те же причины одновременно привели к росту интереса к пиратскому контенту. Так, количество запросов в поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов в прошлом году выросло на 8,5% и составило 12,8 млрд (против 11,8 млрд в 2020-м).

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Ранее агентство TelecomDaily подсчитало, что число платящих подписчиков онлайн-кинотеатров, функционирующих на территории России, по итогам первого квартала достигло 12,2–12,5 млн против 11,5 млн на конец прошлого года. Весной с российского рынка ушли основанный украинским бизнесменом видеосервис Megogo и американский Netflix. Аналитики указали, что при этом две трети подписчиков последнего предпочли не переходить на отечественные платформы, а искать альтернативные способы оплаты через иностранные аккаунты или скачивать пиратский контент.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Юлия Выродова Юлия Выродова
интернет-пиратство Кино Group-IB пиратство
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