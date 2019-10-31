Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

По данным Group-IB, с начала года объем российского рынка интернет-пиратства снизился на 27% и составил $63,5 млн. Среди основных причин эксперты называют совершенствование антипиратского законодательства

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Как отмечает компания, это стало первым падением за пять лет.

Эксперты Group-IB оценивают объем российского рынка видеопиратства с 2015 года. Тогда, по их данным, он составил $32 млн, а в следующем году вырос почти вдвое, до $62 млн. В 2017 году годовой рост составил 21% ($85 млн), а в 2018 году — 2,3%, до $87 млн.

По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.

Одной из эффективных мер, отмечают эксперты, стали распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов, а также работа Федеральной налоговой службы (ФНС) против букмекеров, из-за чего запрещенное в России, но известное посетителям пиратских онлайн-кинотеатров казино Azino 777 утратило статус крупнейшего рекламодателя Рунета.