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Технологии и медиа ,  
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Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным Group-IB, с начала года объем российского рынка интернет-пиратства снизился на 27% и составил $63,5 млн. Среди основных причин эксперты называют совершенствование антипиратского законодательства
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Как отмечает компания, это стало первым падением за пять лет.

Эксперты Group-IB оценивают объем российского рынка видеопиратства с 2015 года. Тогда, по их данным, он составил $32 млн, а в следующем году вырос почти вдвое, до $62 млн. В 2017 году годовой рост составил 21% ($85 млн), а в 2018 году — 2,3%, до $87 млн.

По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.

Технологии и медиа
Срок действия антипиратского меморандума истек

Одной из эффективных мер, отмечают эксперты, стали распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов, а также работа Федеральной налоговой службы (ФНС) против букмекеров, из-за чего запрещенное в России, но известное посетителям пиратских онлайн-кинотеатров казино Azino 777 утратило статус крупнейшего рекламодателя Рунета.

Group-IB также указала на роль поисковых систем, которые, совершенствуя алгоритмы поиска, привели к сокращению возможности пиратов для размещения рекламы и, как следствие, к падению доходов.

По оценке экспертов, «тектонического сдвига» в борьбе с интернет-пиратством удалось достичь благодаря интернет-меморандуму, подписанному правообладателями и интернет-компаниями. Компании договорились создать реестр ссылок на страницы сайтов, на которых, по мнению правообладателей, может быть размещено пиратское видео. За год, по оценке Group-IB, в реестр внесли около 600 тыс. ссылок на пиратские копии фильмов и сериалов.

В августе меморандум хотели продлить до конца года при условии, что до 30 сентября в Госдуму внесут поправки в антипиратское законодательство, закрепляющие положения меморандума. 30 сентября поправки не были внесены. Срок действия меморандума истек, однако стороны решили, что в течение двух недель будут соблюдать договоренности без официального продления.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Group-IB, антипиратский закон, интернет-пиратство
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