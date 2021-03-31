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Технологии и медиа ,  
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Эксперты сообщили о сокращении рынка интернет-пиратства в год пандемии

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Объем рынка интернет-пиратства в России в 2020 году сократился на 7% по сравнению с 2019-м и составил $59 млн, говорится в поступившем в РБК сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Несмотря на спад, интерес россиян к пиратскому контенту — фильмам и сериалам — рос: количество запросов в поисковых системах на просмотр бесплатного видеоконтента по итогам года составило 11,8 млрд, увеличившись на 12%. Для сравнения: в 2019 году количество таких запросов было 10,5 млрд.

Group-IB отмечает, что апрель прошлого года и вовсе отметился «абсолютным историческим рекордом по числу намерений бесплатно посмотреть пиратские фильмы», на этот месяц пришлось 1,4 млрд запросов. «Из-за большого наплыва зрителей серверы пиратов даже не выдерживали нагрузок», — рассказали в компании.

«Несмотря на рост интереса к «пиратке», теневой рынок видеоконтента в прошлом году продолжил сжиматься, потеряв 7%: с $63,5 млн в 2019 году он достиг отметки $59 млн в 2020 году», — указали там.

По данным Group-IB, основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров выступают онлайн-казино и букмекерские конторы, которые «спонсируют нелегальное копирование кинопремьер и сериалов, переводы на несколько языков студиями озвучивания, а после публикации ворованного контента размещают в пиратских онлайн-кинотеатрах рекламные баннеры, промокоды и ссылки для привлечения новых игроков».

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Из-за пристального внимания правоохранительных органов, финансовых учреждений и регуляторов к теневым финансовым потокам интерес рекламодателей к пиратскому контенту начал падать: средняя стоимость рекламы за 1 тыс. показов, или cost per mille, за год снизилась примерно на 16% по сравнению с 2019 годом, c $6 до $5.

В 2015 году Group-IB оценивала объем российского рынка видеопиратства в $32 млн, в 2016 году он вырос почти вдвое, до $62 млн. В 2017 году объем рынка интернет-пиратства составлял $85 млн, в 2018 году — $87 млн. Однако в 2019 году впервые за последние пять лет рынок обвалился: заработок интернет-пиратов за год упал на 27%, а в прошлом году продолжил снижаться.

В конце марта в компании «Яндекс» сообщили, что более чем за два года действия антипиратского соглашения
было удалено свыше 15 млн пиратских ссылок, размещенных более чем на 150 тыс. сайтов. Больше всего было удалено ссылок на фильм «Елки», выпуски передач «Каламбур. Деревня дураков» и Comedy Club, сериалы «Ходячие мертвецы» и «По законам военного времени».

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