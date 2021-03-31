Эксперты сообщили о сокращении рынка интернет-пиратства в год пандемии

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Объем рынка интернет-пиратства в России в 2020 году сократился на 7% по сравнению с 2019-м и составил $59 млн, говорится в поступившем в РБК сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Несмотря на спад, интерес россиян к пиратскому контенту — фильмам и сериалам — рос: количество запросов в поисковых системах на просмотр бесплатного видеоконтента по итогам года составило 11,8 млрд, увеличившись на 12%. Для сравнения: в 2019 году количество таких запросов было 10,5 млрд.

Group-IB отмечает, что апрель прошлого года и вовсе отметился «абсолютным историческим рекордом по числу намерений бесплатно посмотреть пиратские фильмы», на этот месяц пришлось 1,4 млрд запросов. «Из-за большого наплыва зрителей серверы пиратов даже не выдерживали нагрузок», — рассказали в компании.

«Несмотря на рост интереса к «пиратке», теневой рынок видеоконтента в прошлом году продолжил сжиматься, потеряв 7%: с $63,5 млн в 2019 году он достиг отметки $59 млн в 2020 году», — указали там.

По данным Group-IB, основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров выступают онлайн-казино и букмекерские конторы, которые «спонсируют нелегальное копирование кинопремьер и сериалов, переводы на несколько языков студиями озвучивания, а после публикации ворованного контента размещают в пиратских онлайн-кинотеатрах рекламные баннеры, промокоды и ссылки для привлечения новых игроков».