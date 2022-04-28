Кинозритель перетекает в онлайн

Аналитики TelecomDaily оценили изменение аудитории видеосервисов

Отсутствие западных премьер в российских кинотеатрах позволило местным видеосервисам привлечь в первом квартале новых подписчиков. Но у онлайн-платформ свои проблемы: в будущем им грозит дефицит оригинальных проектов

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Число платящих подписчиков онлайн-кинотеатров, функционирующих на территории России, по итогам первого квартала 2022 года достигло 12,2–12,5 млн против 11,5 млн на конец 2021 года. Это результаты подсчетов, проведенных по запросу РБК агентством TelecomDaily. По словам его гендиректора Дениса Кускова, главной причиной такого роста стало отсутствие на протяжении двух месяцев практически любых западных премьер в обычных кинотеатрах.

В этом году после начала военной спецоперации на Украине все американские мейджоры отказались отдавать свои премьеры в российский прокат, при том что в 2021 году из 40,7 млрд руб. кассовых сборов почти 75% были обеспечены именно зарубежными картинами. Это не могло не сказаться на посещаемости кинотеатров. Например, на неделе с 21 по 27 апреля в кинотеатрах, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, было продано всего 0,8 млн билетов. Худшие результаты были только в период первого локдауна весной 2020 года, когда большинство кинотеатров не работало вовсе. Для сравнения: на неделе с 17 по 24 апреля допандемийного 2019 года было продано 2,8 млн билетов в кино.

После того как 2 марта с российского рынка ушел основанный украинским бизнесменом Владимиром Боровиком видеосервис Megogo (его долю по итогам 2021 года TelecomDaily оценивал в 6,8%), а 6 марта решение прекратить обслуживать российских пользователей принял Netflix (10,8%), показатели отечественных видеосервисов, по словам Кускова, существенно изменились. В частности, практически сравнялись доли ivi и «Кинопоиска» — у них по итогам первого квартала стало примерно по 20%, а принадлежащий «Ростелекому» Wink догнал Okko — у каждого на уровне 11,3%. Однако, как отмечает Кусков, две трети подписчиков Netflix предпочли не переходить на отечественные платформы, а искать альтернативные способы оплаты через иностранные аккаунты или вовсе скачивать пиратский контент.

Какую аудиторию потерял Netflix в России В отчете за первый квартал 2022 года Netflix сообщил, что после ухода с российского рынка лишился 700 тыс. подписчиков. Еще 600 тыс. пользователей из США и Канады отказались от продления подписки после повышения ее стоимости. В результате по итогам января—марта приток новых подписчиков не компенсировал уход старых и общая абонентская база сервиса снизилась на 200 тыс. — с 221,8 млн до 221,6 млн. Отрицательную динамику Netflix зафиксировал впервые за десять лет. Компания прогнозирует еще минус 2 млн по итогам второго квартала. После публикации отчета акции компании упали на 27%.

Директор по развитию Wink Антон Володькин в разговоре с РБК подтвердил, что прирост пользователей в марте—апреле 2022 года оказался примерно в два раза выше первоначальных прогнозов, однако абсолютных цифр не привел. Представитель Wink убежден, что этот всплеск продлится до середины года, после чего рынок вернется к обычным показателям роста. Развитию подписной базы в числе прочего будет способствовать «миграция» телесмотрения в онлайн-среду. Дальнейшая динамика будет зависеть от наполненности контентом как диджитал-среды, так и офлайн-кинотеатров.

Уход Netflix напрямую повлиял на рост показателей онлайн-кинотеатра Premier, уверяет представитель «Газпром-Медиа», владельца российского сервиса. Новый сезон сериала «Эпидемии», который на американской платформе вошел в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов по итогам 2020 года, состоялась на Premier эксклюзивно. Какие-либо цифры по этому проекту представитель «Газпром-Медиа» не назвал.

Представитель «Кинопоиска» заявил, что за последний месяц еженедельная аудитория подписчиков, которые смотрят фильмы и сериалы на сервисе, «поднялась на уровень новогодних каникул», не приведя при этом никаких цифр. Представители ivi и Okko отказались от комментариев.

Показатели посещаемости объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» по итогам двух месяцев, прошедших без голливудских премьер, упали почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда по стране все еще действовали коронавирусные ограничения, а большинство площадок были закрыты, сообщил гендиректор сети Алексей Васясин. Предстоящих российских премьер, по его оценке, не хватит, чтобы компенсировать уход западных студий. От прогнозов Васясин воздержался, отметив лишь, что до конца года возвращения крупнейших мейджоров он не ждет.

Помимо отсутствия голливудских фильмов на падение посещаемости влияет и закрытие популярных магазинов внутри торговых центров, в которых расположена большая часть кинотеатров, указывает представитель сети кинотеатров «Люксор» Анна Татаренок. Однако видеосервисы, по ее словам, работают с теми же иностранными компаниями, что и кинотеатры, а значит, новых премьер, которые удержали бы аудиторию, у них также нет.

Несмотря на текущий рост показателей, в долгосрочной перспективе онлайн-кинотеатры столкнутся с рядом проблем, согласен Кусков. Помимо очевидных сложностей (роста цен и падения покупательной способности населения) отрасли угрожает и дефицит так называемых originals — фильмов и сериалов, созданных специально для той или иной конкретной платформы. Если в 2021 году российские сервисы суммарно выпустили 74 таких проекта, показав трехкратный рост год к году, то количество таких премьер по итогам 2022 года будет меньше, чем в пандемийном 2020-м.