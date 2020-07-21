«Магнит» запустит новую сеть магазинов

Второй по обороту ретейлер России «Магнит» открыл пилотные магазины «Моя цена». Ассортимент дискаунтера в спальных районах будет формироваться из наиболее недорогих продуктов и из позиций под собственной торговой маркой

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.

Для пилотов были переформатированы магазины формата «у дома» в Самаре, Камышине (Волгоградская область) и поселке Старая Кулатка (Ульяновская область), которые подходили под концепцию. Точки площадью до 300 кв. м и с ассортиментом около 2 тыс. товарных позиций находятся в спальных районах.

Как объяснил Ян Дюннинг, новый формат близок природе бизнеса «Магнита». «Особенно если учитывать наличие у нас собственных производств продуктов», — уточнил собеседник РБК. Ретейлер владеет 11 пищевыми и четырьмя агропромышленными производствами. В ассортименте магазинов около 65% приходится на продукцию «первой цены» и более 18% — на собственную торговую марку.

Основные отличия формата от магазинов «у дома» в том, что точки «Моя цена» не будут находиться в непосредственной близости к домам, будут работать с очень сжатым ассортиментом (в обычных магазинах «у дома» 6,6 тыс. наименований), а формат, ориентированный на максимально низкие цены, предполагает немного другой сервис, например, большинство товаров на полках размещены прямо в коробках.