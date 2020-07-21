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«Магнит» запустит новую сеть магазинов

Второй по обороту ретейлер России «Магнит» открыл пилотные магазины «Моя цена». Ассортимент дискаунтера в спальных районах будет формироваться из наиболее недорогих продуктов и из позиций под собственной торговой маркой
Магнит RU000A1002U4 ₽1 089,81 Купить
Магнит MGNT ₽4 476,5 +4,06% Купить
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.

Для пилотов были переформатированы магазины формата «у дома» в Самаре, Камышине (Волгоградская область) и поселке Старая Кулатка (Ульяновская область), которые подходили под концепцию. Точки площадью до 300 кв. м и с ассортиментом около 2 тыс. товарных позиций находятся в спальных районах.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Как объяснил Ян Дюннинг, новый формат близок природе бизнеса «Магнита». «Особенно если учитывать наличие у нас собственных производств продуктов», — уточнил собеседник РБК. Ретейлер владеет 11 пищевыми и четырьмя агропромышленными производствами. В ассортименте магазинов около 65% приходится на продукцию «первой цены» и более 18% — на собственную торговую марку.

Основные отличия формата от магазинов «у дома» в том, что точки «Моя цена» не будут находиться в непосредственной близости к домам, будут работать с очень сжатым ассортиментом (в обычных магазинах «у дома» 6,6 тыс. наименований), а формат, ориентированный на максимально низкие цены, предполагает немного другой сервис, например, большинство товаров на полках размещены прямо в коробках.

Концепция предполагает гораздо меньшие капитальные вложения в открытие, включая инвестиции в ремонт и переоборудование. У тестовых магазинов достаточно простое зонирование торгового пространства и базовый набор оборудования. Дюннинг не раскрыл стоимость пилотных точек.

В сети «Моя цена» будут продаваться овощи, фрукты, бакалея, молочные товары, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных, бытовая химия и другое.

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Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

«Магнит» собирается тестировать дискаунтеры в течение ближайших нескольких месяцев, чтобы понять отклик потребителей. «Вероятно, откроем еще три-четыре (точки) и попытаемся понять, сработает это или нет. Первое впечатление — да, на это есть спрос на рынке, но нужно проанализировать, сможем ли мы еще снизить цены на товары собственного производства и СТМ, а также будет ли готов российский покупатель их приобретать», — пояснил гендиректор «Магнита».

Главный конкурент «Магнита», лидер российского продовольственного ретейла X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ранее заявлял, что планирует протестировать формат «жесткого дискаунтера». В этих магазинах также будет сделан упор на большую долю собственных торговых марок. Первые точки будут открыты в ноябре, а решение о развитии новой сети компания примет в декабре 2021 года.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ГК «Магнит» управляет одноименными магазинами у дома, супермаркетами, сетью магазинов бытовой химии и косметики «Магнит Косметик», а также аптеками. В первом квартале 2020 года чистая розничная выручка ретейлера год к году выросла на 17,6% и составила 364,8 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 30,8% и составила 4,2 млрд руб. По состоянию на 30 марта 2020 года сеть «Магнит» насчитывала 20 860 магазинов: 14 594 «магазина у дома», 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5 794 магазина-дрогери, расположенных в 3 718 населенных пунктах.

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова
Теги: дискаунтер, Магнит, продуктовый ретейл, магазин
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