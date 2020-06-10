Москвичи резко увеличили покупки после смягчения ограничений с 1 июня

Москвичи в начале лета резко активизировали покупки по картам. Вклад в увеличение оборотов внесли заработавшие с 1 июня непродовольственные магазины. Впервые за долгое время рост расходов в городе оказался выше среднего по России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Траты москвичей по картам резко выросли за неделю после снятия с 1 июня части карантинных ограничений в столице, сообщили РБК представители крупных банков. С 1 июня в Москве были разрешены прогулки для жителей и возобновлена работа непродовольственной розницы, а также некоторых сервисов бытовых услуг, не предусматривающих продолжительного контакта с клиентами, — химчисток, прачечных и т.д.

Банк ВТБ зафиксировал, что в Москве с 1 по 7 июня оборот его POS-терминалов (принимают в торговых точках карты к оплате) вырос более чем вдвое (на 114%) по сравнению с оборотом 1–7 апреля — первой неделей нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса. Однако объемы оплаты товаров в начале июня, по данным ВТБ, отстают на 20% от оборота начала марта. Первая мартовская неделя является предпраздничной (перед 8 Марта) и обычно характеризуется повышенными продажами.

«Русский стандарт», еще один из крупнейших банков-эквайеров, отмечает рост объемов платежей в Москве за первую неделю лета на 76% по сравнению с последней неделей мая (с 25 по 31 мая), а рост количества операций — на 22%. В первый же день смягчения ограничений 1 июня сумма покупок по картам выросла на 33% по сравнению с предыдущим понедельником, 25 мая, указывают в банке.

Банк «Открытие», проанализировавший траты держателей своих карт, зафиксировал в начале июня увеличение числа и объемов операций на 45% по сравнению с соответствующим периодом мая и почти в два раза по сравнению с апрелем.