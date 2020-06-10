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Москвичи резко увеличили покупки после смягчения ограничений с 1 июня

Москвичи в начале лета резко активизировали покупки по картам. Вклад в увеличение оборотов внесли заработавшие с 1 июня непродовольственные магазины. Впервые за долгое время рост расходов в городе оказался выше среднего по России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Траты москвичей по картам резко выросли за неделю после снятия с 1 июня части карантинных ограничений в столице, сообщили РБК представители крупных банков. С 1 июня в Москве были разрешены прогулки для жителей и возобновлена работа непродовольственной розницы, а также некоторых сервисов бытовых услуг, не предусматривающих продолжительного контакта с клиентами, — химчисток, прачечных и т.д.

Банк ВТБ зафиксировал, что в Москве с 1 по 7 июня оборот его POS-терминалов (принимают в торговых точках карты к оплате) вырос более чем вдвое (на 114%) по сравнению с оборотом 1–7 апреля — первой неделей нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса. Однако объемы оплаты товаров в начале июня, по данным ВТБ, отстают на 20% от оборота начала марта. Первая мартовская неделя является предпраздничной (перед 8 Марта) и обычно характеризуется повышенными продажами.

«Русский стандарт», еще один из крупнейших банков-эквайеров, отмечает рост объемов платежей в Москве за первую неделю лета на 76% по сравнению с последней неделей мая (с 25 по 31 мая), а рост количества операций — на 22%. В первый же день смягчения ограничений 1 июня сумма покупок по картам выросла на 33% по сравнению с предыдущим понедельником, 25 мая, указывают в банке.

Москвичи отстали от жителей регионов в майском росте расходов на покупки
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк «Открытие», проанализировавший траты держателей своих карт, зафиксировал в начале июня увеличение числа и объемов операций на 45% по сравнению с соответствующим периодом мая и почти в два раза по сравнению с апрелем.

У Промсвязьбанка обороты в эквайринговой сети (устройств по приему карточных платежей) выросли на 84% по сравнению со средненедельными показателями апреля, сообщил заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никита Хомутов.

На первой неделе июня транзакционная активность в торговом эквайринге возросла на 81% по сравнению со средними показателями во время самоизоляции, а по сравнению со средними оборотами рабочих недель мая рост составил 45%, сообщил представитель Тинькофф Банка. Транзакционная активность держателей карт в Москве с 1 по 7 июня повысилась в среднем почти на 70% относительно аналогичного периода в месяцы самоизоляции, привели свои данные в Россельхозбанке.

В целом по России расходы покупателей с 1 по 7 июня увеличились на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей, следует из еженедельного обзора потребительской активности Сбербанка, а падение относительно сопоставимого периода 2019 года сократилось до 10,8% год к году.

Еще в мае динамика восстановления потребительской активности жителей Москвы отставала от региональных показателей, так как в некоторых регионах, в отличие от столицы, ограничения начали снимать после завершения периода нерабочих дней 12 мая, писал РБК. «Впервые за длительное время динамика роста транзакционной активности столицы выше общероссийской. Восстановление наблюдается практически по всем сегментам», — сказал РБК представитель «Открытия».

ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия
Финансы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Что росло и что падало

  • Самый сильный рост, по данным ВТБ, показывают товары для дома и дачи — относительно 1–7 апреля оборот по ним вырос в 60 раз, относительно 1–7 марта — на 32%. У «Открытия» в лидерах продукты, товары для дома и аптеки, активность покупателей в этих сегментах на 15–30% выше уровня до пандемии. «Русский стандарт» отметил наибольший рост в сегменте поездок на такси и одежды. Оборот у продавцов одежды и аксессуаров взлетел в 25 раз.
  • На втором месте у ВТБ категория «авто» (магазины, торгующие автомобилями, мотоциклами, прочей автотехникой, запчастями, а также АЗС): относительно 1–7 апреля категория выросла на 366%, относительно 1–7 марта — на 17%, подсчитали в банке.
  • Динамика расходов в продовольственном ретейле почти не изменилась по сравнению с апрелем—маем, отмечают в ВТБ. Хомутов из ПСБ заметил, что у москвичей на второй план отошли траты в сфере аптечных товаров: «Ажиотаж вокруг антисептической продукции и средств индивидуальной защиты стал постепенно снижаться. Расходы на аптечные товары сократились на 21% по сравнению с апрелем». Снижение трат отмечалось в онлайн-играх (минус 40%), а также аптеках (минус 15%) и продуктовых магазинах (минус 10%), указали в РСХБ.

Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города
Финансы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

  • «Обороты в розничной торговле непродовольственными товарами показали резкий прирост в первую неделю июня — обороты в офлайне выросли в четыре раза по сравнению с маем, при этом весь май обороты оставались на стабильно низком уровне, сопоставимом с апрелем. Такой же резкий скачок оборотов был зафиксирован в сфере услуг ателье, ремонтных мастерских и химчисток — обороты выросли в 3 раза по сравнению с апрелем—маем», — отмечают в Тинькофф Банке. Но ни торговля, ни сфера услуг еще не достигли уровней февраля.

  • Рост замечен также в ресторанах, кафе и стоматологических клиниках, хотя ограничения на их работу в начале июня были в силе, указывают в Тинькофф Банке.

  • Если сравнивать структуру трат держателей карт со значениями до самоизоляции, то значительная часть сегментов «сохранила тенденцию к снижению», отмечают в РСХБ. Например, траты в категории товаров для дома составляют лишь 75% от докарантинных значений, в аптеках — 65%, по категории «транспорт» — 60%, в ресторанах — 50%, в категориях «авиабилеты и отели» — менее 20%.
Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, траты
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