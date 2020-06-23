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После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

Средняя российская семья в мае тратила на еду 23,9 тыс. руб. в месяц. Это меньше, чем в апреле, в том числе в процентном выражении
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» в результате расчета Food Index (есть у РБК).

В мае общие расходы среднестатистической российской семьи составили 57,6 тыс. руб., что на 1,4% выше, чем в апреле, и на 13,5% ниже мая 2019 года. При этом расходы на продукты питания составили 42% от общих, или 23,9 тыс. руб. Это меньше, чем расходы на еду в апреле, когда их доля составила 46% (26 тыс. руб.)

«Предыдущее значение индекса было самым высоким за наблюдаемый период и являлось следствием снижения благосостояния и настроений населения, роста цен и карантинных мер», — отмечается в исследовании.

Значение Food Index январе—феврале составляло около 34%. С началом эпидемии коронавируса и введением ограничительных мер, в том числе периода нерабочих дней, доля расходов на еду в марте выросла до 36%, а в апреле — до 46%. При этом суммарные расходы средней семьи составили в январе—феврале 60,5 тыс. руб., в марте они подскочили до 65,4 тыс. руб., в апреле упали до 56,8 тыс. руб., а в мае немного подросли — до 57,6 тыс.

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Финансы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Несмотря на положительную динамику, выражающуюся в снижении расходов на еду и росте совокупных расходов, индекс принял текущее значение на фоне большей определенности покупателей: необходимости в закупке товаров на длительный срок в мае у покупателей уже не было. Это говорит о том, что сейчас влияние на индекс оказывают скорее структурные, чем временные факторы. В ближайшие месяцы индекс будет корректироваться в сторону стабилизации, но возврата к прежним значениям не ожидается», — считают эксперты.

Ранее «Ромир» сообщал, что повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4573 руб., тогда как неделей ранее объем ее расходов составлял 4317 руб. Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3376 руб. В целом за период с 30 марта по 17 мая показатель недельных расходов вырос более чем на 26%. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 364 руб., или на 8,6%», — говорилось в исследовании.

Средний чек в России в мае вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 597 руб. В основном рост среднего чека произошел за счет городов-миллионников. В Москве этот показатель вырос на 21,4%, а в Санкт-Петербурге — на 12,8%.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: расходы, средний чек, исследование
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