После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду

Средняя российская семья в мае тратила на еду 23,9 тыс. руб. в месяц. Это меньше, чем в апреле, в том числе в процентном выражении

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир» в результате расчета Food Index (есть у РБК).

В мае общие расходы среднестатистической российской семьи составили 57,6 тыс. руб., что на 1,4% выше, чем в апреле, и на 13,5% ниже мая 2019 года. При этом расходы на продукты питания составили 42% от общих, или 23,9 тыс. руб. Это меньше, чем расходы на еду в апреле, когда их доля составила 46% (26 тыс. руб.)

«Предыдущее значение индекса было самым высоким за наблюдаемый период и являлось следствием снижения благосостояния и настроений населения, роста цен и карантинных мер», — отмечается в исследовании.

Значение Food Index январе—феврале составляло около 34%. С началом эпидемии коронавируса и введением ограничительных мер, в том числе периода нерабочих дней, доля расходов на еду в марте выросла до 36%, а в апреле — до 46%. При этом суммарные расходы средней семьи составили в январе—феврале 60,5 тыс. руб., в марте они подскочили до 65,4 тыс. руб., в апреле упали до 56,8 тыс. руб., а в мае немного подросли — до 57,6 тыс.