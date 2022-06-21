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Бизнес ,  
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«Газпром» отверг данные о задержке Минском платы за газ из-за курса рубля

«Газпром» отверг данные «Нашей Нивы» о задержках Белоруссией платежей за газ из-за резкого укрепления российского рубля, сделавшего цену невыгодной. Лукашенко призывал «не переборщить» с укреплением рубля
Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Белоруссия не задерживает оплату за поставки российского газа, сообщили РБК в Управлении информацией «Газпрома». «Информация о «задержках с платежами» белорусской стороны за поставки российского газа не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Ранее о задержке платежей за поставки газа из России сообщило белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на источники. Его собеседники утверждали, что причиной такого решения стало укрепление курса российского рубля (в том числе — по отношению к белорусскому), в связи с чем выполнения обязательств стало для Минска невыгодным. Цена за газ для Белоруссии составляет $128 за 1 тыс. кубометров газа, она является фиксированной.

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Фото:Martin Meissner / AP

Комфортным для Белоруссии портал назвал курс доллара в 75–80 руб., — на этом уровне американская валюта торговалась в апреле. Один из источников сообщил, что стороны «пока торгуются». «Минск не проводит платежи по текущему курсу: сделаешь один транш — и все остальные придется делать по условиям первого, такова политика Газпрома», — пояснил собеседник «Нашей Нивы».

Данные о задержках платежей затем отвергли в белорусском Минэнерго, заверив, что Минск расплатился с Москвой за поставленное с начала года топливо в полном объеме и без задержек.

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На рублевые расчеты за поставки газа Россия и Белоруссия перешли с начала апреля, перед этим российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Белорусский премьер Роман Головченко выразил уверенность, что такой шаг будет выгодным для Минска, указав: «Мы всегда за это боролись».

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В конце мая, когда курс доллара достиг 58,88 руб., президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил перед переговорами с Путиным, что российская экономика «не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется». «Рубль укрепляется бешенными темпами — чтоб мы тут не переборщили. Неожиданные вещи происходят», — подчеркнул он. На 21 июня курс доллара достиг 53,77 руб.

Сайт «Нашей Нивы» заблокирован в Белоруссии по запросу Генпрокуратуры республики с лета прошлого года. В белорусском Мининформации пояснили, что блокировка осуществлена в связи с распространением запрещенной информации согласно п. 1 ст. 38 закона «О средствах массовой информации». Сайт «Нашей Нивы» также не открывается из России.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Газпром Белоруссия поставки газа российский газ курс рубля

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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