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Политика ,  
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Минэнерго Белоруссии исключило задержки в расчетах за газ с Россией

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белоруссия расплатилась с Россией за поставленный с начала года газ в рублях без задержек и в полном объеме, информация о задержках платежей не соответствует действительности, сообщило Министерство энергетики Белоруссии в Telegram.

«По данным на 20 июня, газоснабжающими организациями республики обеспечены в соответствии с контрактными сроками расчеты с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за поставленный в январе—мае 2022 года природный газ в полном объеме», — говорится в публикации.

Ведомство также отметило, что данные о задержке белорусской стороной платежей за российский газ появилось в «отдельных Telegram-каналах».

О том, что Белоруссия задерживает платежи за газ, ранее сообщило издание «Наша Нива» со ссылкой на свои источники. По словам собеседников издания, нынешний курс рубля невыгоден Белоруссии, даже несмотря на очень выгодную цену — $128 за 1 тыс. кубометров газа, которая является фиксированной.

Для сравнения, биржевая цена на газ в начале июня превысили $1 тыс. за тысячу кубометров.

«Минск не осуществляет расчеты по текущему курсу: вы сделаете один транш — а все остальное придется делать по условиям первого, такова политика «Газпрома», — сказал источник «Нашей Нивы». Комфортным для Белоруссии издание называет курс доллара в 75–80 руб., — на этом уровне доллар торговался в апреле. По словам собеседника издания, организации «пока торгуются».

РБК направил запрос в «Газпром».

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Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Минска в 2022 году
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

На расчеты за газ в рублях Белоруссия и Россия перешли с 1 апреля, после того как президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко говорил, что это выгодно для страны. «Мы всегда за это боролись», — пояснил он.

«Наша Нива» освещала протесты, которые начались в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Оппозиция и большинство европейских стран не признали победу Александра Лукашенко и обвинили власти в фальсификации результатов. Сам Лукашенко говорил, что выборы прошли законно, а протестами в республике управляют из-за рубежа.

Сайт издания в Белоруссии заблокирован по запросу местной Генпрокуратуры с лета 2021 года. Как поясняло Министерство информации республики, решение о блокировке ресурса было принято «в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п. 1 ст. 38 закона «О средствах массовой информации». Этот закон в том числе запрещает распространять в СМИ информацию от имени не зарегистрированных в Белоруссии организаций. Сайт издания также не открывается из России.

Теги
Белоруссия Газпром министерство энергетики газ рубли курс доллара

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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