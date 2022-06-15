IKEA распродаст товары перед сокращением бизнеса в России
Сеть мебельных магазинов IKEA распродаст товары со складов, сообщила РБК пресс-служба подразделения компании в России.
«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах, сотрудникам и клиентам. Сроки проведения будут анонсированы на сайте», — сказали в IKEA.
За поставки и работу трех фабрик в России отвечает Inter IKEA Group. Ее основным бенефициаром является IKEA Ingka Group. Последняя имеет 17 магазинов в России и один распределительный центр, а также владеет 14 торговыми центрами «Мега».
В российской IKEA работают около 15 тыс. сотрудников. В последнем финансовом году объем продаж компании в России достиг €1,6 млрд (4% от общего числа розничных продаж), отмечал Reuters.
Компания временно закрыла магазины и остановила производство на заводах в России и Белоруссии 4 марта из-за военных действий на Украине, которые привели к сбоям в поставках. При этом компания перевела часть сотрудников на работу с возвратами товаров, обслуживание магазинов, складов и сохранила зарплату до августа.
21 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России, но для этого ей нужно настроить логистику и обеспечить полный ассортимент.
Однако 15 июня компания объявила о сокращении масштаба бизнеса в России из-за того, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась.
Розничный бизнес IKEA, импорт и экспорт останутся на паузе и повлекут оптимизацию. Inter IKEA Group уволит часть сотрудников на производствах и продаст все четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Торговые центры «Мега» продолжат работать.