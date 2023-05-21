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Экстремальная жара в Азии повысила спрос на российские энергоресурсы

Bloomberg: экстремальная жара в Азии повысила спрос на уголь, газ и мазут из России
В Юго-Восточной Азии зафиксировали рекордную за десятилетия жару, правительства вынуждены выбирать между конфликтом с США и покупкой российских энергоносителей со скидкой, указали аналитики
Фото: Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images

В последние недели в Азии установилась аномально жаркая погода, которая вынудила страны региона нарастить закупки газа, мазута и угля, в том числе — российского производства, пишет Bloomberg.

По данным Kpler, экспорт из России угля и газа в Азию в этом году заметно вырос. В апреле страны региона импортировали уголь на 7,46 млн т, что примерно на треть больше показателей годом ранее. В то же время, импорт мазута, «более грязной и дешевой альтернативы для производства электроэнергии», пишет агентство, в марте и апреле был самым высоким за всю историю наблюдений. Эксперты предположили, что закупки вскоре вырастут из-за аномального повышения температур Эль-Ниньо.

Больше всего российских энергоресурсов закупают Индия и Китай, крупными покупателями мазута, угля и газа также стали Вьетнам, Малайзия, Шри-Ланка, а на долю Южной Кореи пришлось 15% поставок.

«Самое худшее место в условиях этих палящих температур — это Южная Азия, особенно наиболее бедные страны, такие как Пакистан или Бангладеш. Когда вы не можете позаботиться даже об основных потребностях своего народа, очень трудно слишком особо переживать о международных проблемах», — сказал сотрудник аналитической компании JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл.

Он предположил, что правительства стран Юго-Восточной Азии стоят перед дилеммой: вступить в конфликт в США из-за закупки российских энергоносителей или отказаться от заманчивых скидок, а когда стоит такой выбор, «как бедные страны могут позволить себе сказать «нет»?»

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В нескольких странах Юго-Восточной Азии температуры в середине мая побили исторический рекорд. Во Вьетнамском городе Туонг Дуонг воздух прогрелся до 44,2 градусов, в лаосском Луангпрабанге установилась жара в 43,5 градусов, в таиландской столице Бангкок зафиксировали температуру в 41 градус. Национальное агентство по окружающей среде Сингапура выявило 37 градусов жары, воздух прогрелся до рекордных показателей 40-летней давности.

Правительство Таиланда призвало граждан оставаться дома во избежание несчастных случаев, на Филиппинах многие школы перешли на дистанционное обучение.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
уголь мазут российский газ Азия аномальная жара
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