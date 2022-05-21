В Думу внесли законопроект об отсутствии наказания за серый импорт

Минэкономики предложило снять уголовную, административную и гражданскую ответственность за серый импорт товаров из списка Минпромторга: в него вошли товары Apple, Sony, Bentley, Samsung и др.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Параллельный импорт товаров из перечня Минпромторга не будет считаться нарушением закона, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте, разработанном правительством. В Минэкономики пояснили, что бизнесменам не грозит не только гражданская, но и уголовная и административная ответственность, пишет «Коммерсантъ».

В министерстве пояснили, что такое решение принято, чтобы защитить бизнес в том случае, если правообладатель решит подать в суд, сочтя свои права нарушенными. За незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно или вызвавшее «крупный ущерб», по ст. 180 УК грозит лишение свободы на срок до двух лет. А ст. 1515 ГК предполагает, что правообладатель вправе требовать возмещения убытков или выплаты компенсации в размере до 5 млн руб.

Правительство не имеет полномочий для приостановки положений Гражданского кодекса, это может произойти только на основании законов, пояснил газете адвокат адвокатского бюро Asterisk Дмитрий Венгерски. «По сути, приводят меры оперативного регулирования в соответствие с иерархией нормативных правовых актов», — сказал он.

Законопроект страхует импортеров от уголовной, административной и гражданской ответственности, однако их интересы защищены и при нынешнем вариант регулирования — суды, скорее всего, будут принимать их сторону, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.

Адвокат указала, что законопроект не предусматривает варианты защиты прав тех правообладателей, кто желает сам продавать в России оказавшуюся в перечне Минпромторга продукцию. Она также уверена, что следует дополнить законопроект условиями, которые бы приводили к приостановке действия гарантий об отсутствии наказания.

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Параллельный импорт предполагает возможность ввоза в страну товаров без согласия правообладателя через третьи страны. В конце марта глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое отменило ответственность за серый импорт.

Минпромторг опубликовал перечень разрешенных к параллельному импорту товаров в начале мая. В него попали электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и др.), редкоземельные металлы, спортивный инвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция. В министерстве пообещали оперативно исключать бренды из перечня, если правообладатели решат возобновить работу в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 21 мая, что законопроект о параллельном импорте находится в приоритетной повестке у парламента. «23 мая, в понедельник, эти инициативы будут рассмотрены Советом Думы и вынесены для обсуждения в рамках пленарных заседаний», — анонсировал он.