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Политика ,  
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Медведев пригрозил западным компаниям отношениями «без сюсюканья»

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Российские власти будут рады возвращению ушедших западных компаний, однако теперь взаимоотношения с ними приобретут иной характер, поскольку сделаны выводы, заявил в Telegram заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

По его мнению, наибольшее опасение у зарубежных компаний вызывает «появление на горизонте» параллельного импорта, позволяющего приобрести их продукцию, минуя официальных продавцов. Такая мера лишает компанию прибыли, указал зампред Совбеза, добавив, что она же делает цены на их продукцию в России ниже.

«Россия не делала этого раньше, уважая интересы иностранных брендов в нашей стране, но раз уж они поступили так с нами, пусть не обижаются. Теперь всё будет иначе, без сюсюканья и заигрывания. Голый расчет», — написал Медведев.

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Медведев также выразил уверенность, что заявления зарубежных компаний об уходе с российского рынка, «все эти бойкоты и запертые двери были не взаправду», поскольку их владельцы нацелены на получение чистой прибылью, а не оглашение политических лозунгов. «Часть иностранных компаний, которые так спешили покинуть Россию во исполнение «адских санкций», спустя пару месяцев, похоже, передумали. Все как мы и ожидали: ухожу навсегда, до самого ужина!», — оценил он.

По словам зампреда Совбеза, сейчас на российский рынок намерены вернуться производители мебели, обуви, фастфуда, косметики, одежды, товаров для ремонта и других категорий. Эти планы говорят об признании ими «неэффективности» собственных решений, которые были приняты на основании «неумных решений своих правительств», считает он.

«Гостей мы не гнали, будем рады их возвращению. Иногда они и правда возвращаются. Но урок они должны извлечь самый серьезный — надо уважать наши правила и принципы», — подчеркнул Медведев.

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Медведев заявил, что в Европе «и недели не протянут» без газа из России
Политика
Дмитрий Медведев

Материал дополняется.

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Бизнес Дмитрий Медведев приостановка деятельности параллельный импорт иностранные компании
Откройте брокерский счет
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