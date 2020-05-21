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Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать аренду без штрафа

Госдума во втором чтении приняла законопроект о неотложных мерах поддержки экономики, который позволяет без штрафов разрывать договоры аренды недвижимости. Это право получат малые и средние предприятия, пострадавшие от COVID-19
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Госдума на заседании в четверг во втором, основном, чтении приняла законопроект, который разрешает одностороннее расторжении договоров аренды. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым расторгать договоры аренды смогут только арендаторы, которые относятся к малому и среднему бизнесу. При этом компании должны относиться к отраслям, пострадавшим от распространения коронавируса. Список пострадавших отраслей определяет правительство.

Право одностороннего расторжения договора арендаторы получат в том случае, если арендодатель ранее отказал им в скидке. При этом обеспечительный платеж останется у арендодателя, но он не сможет требовать у арендатора оплату упущенной выгоды.

Расторгнуть договор аренды по новой процедуре компании малого и среднего бизнеса могут только до 1 октября 2020 года.

Положение об одностороннем отказе от аренды входит в состав законопроекта о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики. Этот законопроект 7 мая внесло в Госдуму правительство, на прошлой неделе он был принят в первом чтении. Третье чтение запланировано на пятницу, 22 мая.

Материал дополняется.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Госдума
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