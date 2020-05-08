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Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров

Компенсации за падение пассажиропотока получат не все авиакомпании, а объем их, в расчете на одного пассажира, окажется намного ниже, чем реальные потери перевозчиков
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компенсации авиакомпаниям из-за падения пассажиропотока будут выплачиваться из расчета 365 руб. за каждого неперевезенного пассажира. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления, разработанный Минтрансом.

Субсидии должны компенсировать авиакомпаниям снижение трафика в феврале—июле. Их авиакомпании смогут потратить на выплаты зарплат, оплату лизинга и услуг аэропортов, сообщает издание.

В целом правительство рассматривает вопрос выделения на помощь авиаотрасли 23,4 млрд руб. Авиакомпаниям деньги будут выплачиваться из расчета 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го. Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира. Как отмечают «Ведомости», эта цифра намного ниже реальных затрат, поскольку рассчитывалась без учета затрат на авиатопливо (до 30% всех расходов) и платежи иностранным лизинговым компаниям, которые предоставили перевозчикам в России порядка 500 авиалайнеров. Директор НЦ-26 ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд, комментируя «Ведомостям» эти данные, оценил размер компенсации в 3,5% от потерянного перевозчиками дохода.

Даже эти компенсации смогут получить не все авиакомпании. Условия выделения средств — непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец 2019 года. Это выводит из числа получателей помощи такие компании, как лоукостер «Победа», Nordwind и «Икар», а также чартерные перевозчики Azur Air, Royal Flight и I Fly, поскольку в апреле они полеты прекратили.

«Предложенный способ распределения субсидий нам кажется адекватным. Но сумма в 23,4 млрд руб. многократно ниже потерь, которые несет авиация. Важно рассматривать и дополнительные меры поддержки, в том числе обнуление НДС, снижение налоговой ставки на фонд заработной платы, увеличение программы субсидирования полетов», — заявил изданию представитель S7. Представители «Аэрофлота» и Utair от комментариев отказались.

Власти согласились разрешить возврат ваучеров вместо денег за билеты
Бизнес
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В числе других мер поддержки авиаотрасли правительство также рассматривает возможность разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за авиабилеты, а выдавать им ваучеры — эквивалентную сумму средств на счет, на которую можно в будущем приобрести другой билет. По словам источников РБК, свои предложения по этому проекту Минтранс направил в Минфин и Минэкономразвития 22 апреля.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: авиакомпании, транспорт, компенсации, Минтранс
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