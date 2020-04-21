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Пандемия коронавируса ,  
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Aviasales назвал ультиматумом изменение размера комиссии «Аэрофлотом»

Агрегатор авиабилетов сообщил, что пошел бы навстречу партнерам из-за пандемии коронавируса, но не готов соглашаться на ультиматумы. Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что изменили комиссию, после чего Aviasales решил разорвать контракт
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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Несмотря на то что Aviasales отказался от сотрудничества с «Аэрофлотом» и его дочерней компанией «Победа», билеты на рейсы этих перевозчиков по-прежнему будут доступны на сайте агрегатора. Об этом РБК заявил управляющий директор Aviasales Антон Байцур.

«Мы расторгли прямой договор с «Аэрофлотом» и «Победой» и с 1 мая отключим эти авиакомпании от сервиса «Быстрое бронирование», который позволяет купить авиабилеты прямо на нашем сайте. Это не означает, что в результатах поиска не будет рейсов этих авиакомпаний — вы, как и раньше, сможете найти их билеты у нас и купить на сайтах агентств по тем же ценам», — пояснил Байцур.

Ранее пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщила, что агрегатора предупредили об изменении комиссионного вознаграждения, после чего Aviasales решил самостоятельно расторгнуть договор.

«Аэрофлот» и «Победа» отказались от продажи билетов через Aviasales
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Байцур отметил, что в Aviasales посчитали несправедливыми предложенные «Аэрофлотом» условия. «Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнерам на время пандемии. Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля», — уточнил он.

Спивакова указала, что «Аэрофлот» решил оптимизировать затраты и сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения.

«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
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Авиакомпания также приостановила продажу билетов на международные направления. В «Аэрофлоте» поясняли, что решение техническое и не означает фактическую отмену рейсов. Продажи билетов приостановили до тех пор, пока не будет определенности насчет возобновления международного воздушного сообщения, утверждает представитель компании.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Елена Сухорукова, Гаяна Демурина
Теги: «Аэрофлот», Aviasales, авиабилеты, «Победа»
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