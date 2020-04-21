Aviasales назвал ультиматумом изменение размера комиссии «Аэрофлотом»

Агрегатор авиабилетов сообщил, что пошел бы навстречу партнерам из-за пандемии коронавируса, но не готов соглашаться на ультиматумы. Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что изменили комиссию, после чего Aviasales решил разорвать контракт

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Несмотря на то что Aviasales отказался от сотрудничества с «Аэрофлотом» и его дочерней компанией «Победа», билеты на рейсы этих перевозчиков по-прежнему будут доступны на сайте агрегатора. Об этом РБК заявил управляющий директор Aviasales Антон Байцур.

«Мы расторгли прямой договор с «Аэрофлотом» и «Победой» и с 1 мая отключим эти авиакомпании от сервиса «Быстрое бронирование», который позволяет купить авиабилеты прямо на нашем сайте. Это не означает, что в результатах поиска не будет рейсов этих авиакомпаний — вы, как и раньше, сможете найти их билеты у нас и купить на сайтах агентств по тем же ценам», — пояснил Байцур.

Ранее пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщила, что агрегатора предупредили об изменении комиссионного вознаграждения, после чего Aviasales решил самостоятельно расторгнуть договор.

Байцур отметил, что в Aviasales посчитали несправедливыми предложенные «Аэрофлотом» условия. «Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнерам на время пандемии. Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля», — уточнил он.