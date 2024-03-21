ФАС пригрозила мерами против «Яндекса» из-за тарифов такси

ФАС может применить антимонопольные меры против «Яндекса», связанные с тарифами сервиса такси. Ранее ведомство обратило внимание на проблемы с алгоритмом ценообразования «Яндекс Такси»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может применить меры против «Яндекса», сообщил начальник отдела информационных технологий управления связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников, передает корреспондент РБК.

«У нас есть диалог с компанией «Яндекс», по тарифам у нас есть некоторые вопросы по ним. В ближайшее время мы эти вопросы начнем для себя прояснять. Если мы не сможем адекватного решения найти, возможно, будут приняты меры антимономольного реагирования».

По словам Котельникова, даже несмотря на наличие моратория ФАС вынуждена была реагировать на обращения к ведомству от водителей и пассажиров. «Мы все эти проблемы, в основном связанные с тарифами, мы их фиксировали и примерно вырабатывали нашу тактику действий после отмены», — пояснил он.

Директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекса» Антон Петраков, отвечая на вопрос о взаимодействии с ФАС после отмены моратория, сообщил: «Мы в конструктивном диалоге с регулятором и будем его продолжать» (цитата по ТАСС).

Вчера правительство отменило мораторий на проверки IТ-компаний. ФАС сообщала о «большом количестве жалоб участников рынка информационных технологий», в том числе малого и среднего бизнеса и потребителей. По данным ведомства, все жалуются «на нарушения со стороны доминирующих компаний», проверки которых попали под запрет.

Правительство объявило мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок в отношении IТ-компаний из специального реестра аккредитованных фирм Минцифры весной 2022 года. Мера действует до 31 декабря 2024 года. Минцифры заявило, что снятие моратория коснется лишь нескольких компаний — к ним относится «крайне маленький состав участников IT-рынка»: у компании должна быть цифровая платформа;

выручка должна быть более 2 млрд руб.;

доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на профильном рынке.

В феврале замглавы ФАС Петр Иванов в интервью «Известиям» заявил, что у антимонопольных властей есть «серьезные замечания к «Яндекс Такси», в том числе из-за алгоритма ценообразования. По его информации, за 2023 год в ведомство поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей на этот сервис «Яндекса». Они касаются стоимости поездок и блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO». Иванов отметил, что ФАС призвала «Яндекс» снизить до конкурентного уровня плату, взимаемую с перевозчиков, — комиссия или иные платежи составляют около 28%.

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В начале марта глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что власти в ближайшее время смогут начать проверки «Яндекс Такси» по жалобам на нарушения антимонопольного законодательства и занятие доминирующего положения на рынке. По оценке ведомства, компания занимает 80%.

В пресс-службе «Яндекс Такси» заявили РБК, что компания постоянно внедряет новые меры и технологии, чтобы сдерживать рост цен на перевозки и одновременно поддерживать уровень доходов водителей. Представитель сервиса объяснил рост стоимости дефицитом водителей и увеличением спроса.