ФАС заявила о возможной проверке «Яндекс Такси»

Максим Шаскольский сообщил, что ФАС в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс Такси». По его словам, антимонопольный контроль будет выведен из моратория на проверки, а на компанию поступило много жалоб

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс.Такси» за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке, заявил глава ведомства Максим Шаскольский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС.

«Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве не меньше. Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы», — уточнил он.

Глава ФАС пояснил, что антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IТ-компаний. «У нас «Яндекс Такси», например, тоже в реестре, и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много», — рассказал Шаскольский.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» РБК заявили, что постоянно внедряют новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен на перевозки и одновременно поддерживать уровень доходов водителей. В компании также говорят, что продолжает работу над тем, чтобы «более прозрачно объяснять условия блокировок за нарушения правил сервиса для водителей и пассажиров».

«Обо всех нововведениях и планах мы регулярно информируем ФАС и совместно обсуждаем возможные решения», – заключили в «Яндекс.Такси».

В марте 2022 года правительство утвердило мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок в отношении IТ-компаний из специального реестра аккредитованных организаций Минцифры. Он действует до 31 декабря 2024 года. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

«Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольный контроль из этого постановления вывести, и это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить», — заявил Шаскольский (цитата по «РИА Новости»).

26 февраля замглавы ФАС Петр Иванов сообщил, что у ведомства есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», в том числе из-за алгоритма ценообразования. По его словам, нарушения связаны с завышением цен на поездки, а также с блокировкой водителей и пассажиров. По подсчетам ФАС, в 2023 году на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей.

Отвечая на вопрос об инициативе депутатов установить порог максимального роста цен на такси, чиновник ФАС тогда заявил, что в этом случае может возникнуть ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставляться.

По данным «Яндекс Такси» на конец 2023 года, средняя стоимость минуты поездки с декабря 2022 года в регионах с городами-миллионниками выросла на 17–27%. По словам представителя сервиса, на рост цен повлиял в том числе дефицит водителей и рост спроса.

В сентябре 2023 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой отложить до 2025 года ряд требований нового закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России» из-за роста цен на перевозки.