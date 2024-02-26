ФАС заявила о серьезных замечаниях к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования

Замечания ФАС к «Яндекс Такси» связаны с алгоритмом ценообразования компании, сообщил замруководителя службы Иванов. Он также отметил, что из-за моратория на проверки до конца 2024-го ФАС не может применить меры реагирования

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У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», в том числе из-за алгоритма ценообразования, заявил в интервью «Известиям» замруководителя службы Петр Иванов. По его словам, только за прошлый год на компанию поступило более 300 жалоб, как от пассажиров, так и от водителей.

«Они [жалобы] связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO» ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса», — сообщил Иванов.

Он отметил, что антимонопольная служба также призвала «Яндекс» снизить до конкурентного уровня комиссию, взимаемую с перевозчиков (около 28%). «Кроме того, алгоритм ценообразования услуг такси также не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», — подчеркнул замруководителя службы и добавил, что до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, поэтому ФАС не может применить меры реагирования.

Отвечая на вопрос об инициативе депутатов установить порог максимального роста цен на такси, представитель ФАС указал, что в таком случае может возникнуть ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. «Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт», — пояснил он.

С начала 2023 года участники рынка такси жалуются на нехватку водителей. По данным «Яндекс Такси», на этом фоне средняя стоимость минуты поездки за 12 месяцев с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го в регионах с городами-миллионниками выросла на 17–27% в зависимости от региона.

В конце декабря Совфед предложил Минпромторгу и ФАС начать контролировать ценообразование на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах России, писал РБК. Поправки в закон о такси, по которым региональные власти получат право устанавливать обязательные требования по локализации используемых в такси автомобилей, в начале ноября внесли в Госдуму председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.

Согласно поправкам, локализация будет измеряться в баллах, как это сейчас происходит для допуска автомобилей к госзакупкам. При этом правительство получит право устанавливать минимальный обязательный уровень локализации автомобилей такси, а также категории, на которые не будет распространяться требование. Как отмечалось в пояснительной записке, инициатива «обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли». В ней приводились данные Аналитического центра при правительстве, по которым в 2021 году в стране насчитывалось более 400 тыс. автомобилей такси.