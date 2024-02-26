 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

ФАС заявила о серьезных замечаниях к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования

В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования
Замечания ФАС к «Яндекс Такси» связаны с алгоритмом ценообразования компании, сообщил замруководителя службы Иванов. Он также отметил, что из-за моратория на проверки до конца 2024-го ФАС не может применить меры реагирования
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», в том числе из-за алгоритма ценообразования, заявил в интервью «Известиям» замруководителя службы Петр Иванов. По его словам, только за прошлый год на компанию поступило более 300 жалоб, как от пассажиров, так и от водителей.

«Они [жалобы] связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO» ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса», — сообщил Иванов.

Он отметил, что антимонопольная служба также призвала «Яндекс» снизить до конкурентного уровня комиссию, взимаемую с перевозчиков (около 28%). «Кроме того, алгоритм ценообразования услуг такси также не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», — подчеркнул замруководителя службы и добавил, что до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, поэтому ФАС не может применить меры реагирования.

Отвечая на вопрос об инициативе депутатов установить порог максимального роста цен на такси, представитель ФАС указал, что в таком случае может возникнуть ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставлена. «Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт», — пояснил он.

Самозанятые таксисты попросили субсидии на покупку авто
Технологии и медиа
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

С начала 2023 года участники рынка такси жалуются на нехватку водителей. По данным «Яндекс Такси», на этом фоне средняя стоимость минуты поездки за 12 месяцев с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го в регионах с городами-миллионниками выросла на 17–27% в зависимости от региона.

В конце декабря Совфед предложил Минпромторгу и ФАС начать контролировать ценообразование на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах России, писал РБК. Поправки в закон о такси, по которым региональные власти получат право устанавливать обязательные требования по локализации используемых в такси автомобилей, в начале ноября внесли в Госдуму председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Согласно поправкам, локализация будет измеряться в баллах, как это сейчас происходит для допуска автомобилей к госзакупкам. При этом правительство получит право устанавливать минимальный обязательный уровень локализации автомобилей такси, а также категории, на которые не будет распространяться требование. Как отмечалось в пояснительной записке, инициатива «обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные автомобили со стороны таксомоторной отрасли». В ней приводились данные Аналитического центра при правительстве, по которым в 2021 году в стране насчитывалось более 400 тыс. автомобилей такси.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Яндекс Такси Яндекс ценообразование ФАС замечания жалобы
Материалы по теме
«Яндекс Такси» предложил клиентам воспользоваться метро из-за снега
Общество
«Яндекс» предупредил о дефиците такси из-за ночного снегопада
Общество
Самозанятые таксисты попросили субсидии на покупку авто
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В Подольске локализовали пожар площадью 2 тыс. кв. м на складах Общество, 01:59
В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе Политика, 01:57
В Эр-Рияд впервые прибыла делегация России уровня спикера Госдумы Политика, 01:36
Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» Общество, 01:07
Зеленский призвал перестать давать визы «путинистам» в Италии Политика, 01:03
Как ужесточение льготной ипотеки повлияло на продажи жилья. Инфографика Экономика, 01:00
ФАС заявила о серьезных замечаниях к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования Бизнес, 01:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках Общество, 00:34
Взрывы прогремели в Днепре и Харькове Политика, 00:18
В Алжире открыли новую Большую мечеть Общество, 00:13
Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге Бизнес, 00:01
SZ узнала о планах властей Германии признать АдГ экстремистской партией Политика, 25 фев, 23:52
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Политика, 25 фев, 23:46
Мужчина в Техасе заработал $1,76 млн, подслушав жену Финансы, 25 фев, 23:43