Суд Приморского края взыскал с «крабового короля» и его партнеров ₽358,7 млрд

Суд взыскал с «крабового короля» миллиарды, несмотря на справку о смерти

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры на 358,7 млрд руб. к бизнесмену Олегу Кану и другим рыбопромышленникам. Адвокаты заявляли, что предприниматель скончался, но в прокуратуре сочли его смерть инсценировкой

Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бизнесмену Олегу Кану и еще ряду ответчиков на 358,7 млрд руб., передает ТАСС.

«Взыскать солидарно с Кана Олега Кымхаковича, Кана Александра Олеговича <…> в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 358 млрд 706 млн 352 тыс. 296 руб.», — зачитали решение в суде.

Кроме Кана среди ответчиков указаны компании, включая рыбопромышленные «Монерон» и «Прибой-Т», региональный фонд «Родные острова» и почти два десятка физлиц.

По решению суда, с ряда предпринимателей взыскали имущество в виде долей в уставных капиталах компаний «РэдЭлит», «Аквамарин», «Курильский универсальный комплекс» и др., а также земельный участок и здание. С каждой компании-ответчика будет взыскано по 3 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета.

Сейчас в судах рассматриваются уголовное дело об организации Каном убийства и иски Генеральной прокуратуры о взыскании почти 400 млрд руб. с него и с предпринимателя Дмитрия Дремлюги.

Олег Кан — основатель нескольких крупных рыболовецких компаний, которые добывали креветок, крабов и прочие морепродукты. Кана заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве в 2010-м предпринимателя Валерия Пхиденко, который также занимался добычей краба. В прошлом году бизнесмена обвинили по четырем статьям УК: его заподозрили в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб., уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии Генпрокуратуры, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию. Следователи полагают, что товар декларировали к поставке под одной стоимостью, но на деле отгружали по цене значительно выше заявленной в таможенные органы. Кану заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он также объявлен в международный розыск.

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Адвокаты сообщили о смерти Кана на заседании суда два дня назад, 19 марта, на основании чего предложили закрыть дело в его отношении. Адвокат Олег Суханов в качестве подтверждения факта смерти предоставил свидетельство о смерти из Великобритании. Представитель Генпрокуратуры во время заседания арбитражного суда по иску ведомства к Кану и другим рыбопромышленникам заявил, что смерть была инсценировкой. Сторона обвинения указала, что загсы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили одинаковые справки о том, что смерть Кана не регистрировалась.