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Адвокат заявил, что смерть «крабового короля» подтверждена в Британии

Адвокат заявил, что смерть «крабового короля» Кана подтверждена в Британии

Факт смерти «крабового короля» Олега Кана подтвержден в Великобритании, в канцелярию суда передали соответствующий документ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Суханов.

«Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — сказал Суханов. Юрист добавил, что загс отказался регистрировать свидетельство о смерти, выданное за границей. «Невозможно официально зарегистрировать в загс, есть официальные отказы», — рассказал он.

Олег Кан — известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Ключевыми объектами их промысла были ценные водные биоресурсы: крабы, креветки и другие морепродукты.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В суде рассматривается уголовное дело в отношении Кана. Его обвиняют в заказном убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году, тот тоже занимался крабодобычей. Кан также проходит по делу о контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию.

Кан объявлен в международный розыск, в 2020 году суд арестовал его заочно. На заседании суда 19 марта 2024 года адвокаты заявили о смерти предпринимателя. Представитель Генпрокуратуры сказал, что у ведомства нет сведений, которые подтверждали бы эти слова. Позже Генпрокуратура заявила, что считает смерть Кана инсценировкой.

В электронной базе ФНП открыто наследственное дело по смерти человека, у которого совпадает полное ФИО и дата рождения с бизнесменом Олегом Каном, убедился корреспондент РБК. Номер дела: 34/2023, его открыла нотариус Людмила Семенец. Согласно делу Кан умер 14 февраля 2023 года.

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Теги
адвокаты Олег Кан крабы ЗАГС
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