Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля» Кана

Крупный рыбопромышленник Олег Кан умер, дело против него на ₽2,6 млрд следует закрыть, заявили адвокаты. В базе наследственной палаты есть дело о его смерти, но Генпрокуратура усомнилась, что Кан действительно умер

Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Бизнесмен Олег Кан, известный как «крабовый король», умер, сообщили его адвокаты в ходе судебного заседания, передает «РИА Новости». Они попросили в связи с этим закрыть дело против предпринимателя, заведенному по иску Генпрокуратуры.

Генпрокуратура усомнилась в том, что Кан действительно умер. «В ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер — по нашей информации, ее нет», — указал представитель ведомства.

В электронной базе ФНП открыто наследственное дело по смерти человека, у которого совпадает полное ФИО и дата рождения с бизнесменом Олегом Каном, убедился корреспондент РБК. Номер дела: 34/2023, его открыла нотариус Людмила Семенец. Согласно делу, Кан умер 14 февраля 2023 года. Олег Кан — известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Ключевыми объектами их промысла были ценные водные биоресурсы: крабы, креветки и другие морепродукты. В 2014–2015 годах на фоне резкого роста курса доллара поставки этой продукции за границу, и без того весьма маржинальные, стали приносить сверхприбыль.

В анонимных сахалинских телеграм-каналах информация о смерти Кана появилась год назад, в конце февраля 2023 года — спустя две недели после даты смерти, указанной в карточке Федеральной наследственной палаты. В сообщениях говорилось, что бизнесмен умер в Лондоне от рака поджелудочной железы, а похоронен был в Южной Корее.

Адвокат Кана и Приморский краевой суд тогда информацию не подтвердили. «Это чей-то преднамеренный вброс, у нас нет такой информации, работаем в штатном режиме», — сказал защитник бизнесмена Константин Трапаидзе.

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Кан объявлен в международный розыск. Он был заочно арестован в 2020 году в рамках расследования убийства в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко, который также занимался ловлей краба.

В прошлом году Кана обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию. Следователи полагают, что товар декларировали к поставке под одной ценой, но на самом деле товар отгружался по стоимости, значительно превышающей заявленную в таможенных органах.