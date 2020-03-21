Индексы США снизились более чем на 4% при закрытии торгов

Dow Jones показал падение на 4,5%, S&P 500 снизился на 4,3%. Также на закрытии торгов подешевели нефть марки Brent до $27,38 за баррель и нефть WTI до $23,66 за баррель

Фото: Lucas Jackson/Reuters

Торги в США закрылись в пятницу падением основных индексов в диапазоне 3,7 — 4,5% на фоне нестабильности нефтяных рынков.

Так, индекс Dow Jones снизился на 4,55%, до отметки 19173,98, S&P 500 потерял 4,34% и остановился на отметке 2304,92, а NASDAQ упал на 3,79% до отметки 6879,52.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на закрытии торгов составляла $27,38, показав падение на 3,83%. Сильнее подешевела нефть марки WTI — майские фьючерсы стоили $23,66, снизившись почти на 8,7%.

В среду 18 марта цена нефти Brent опускалась ниже $25 за баррель, впервые с мая 2003 года. На минимуме баррель нефти торговался на уровне $24,72. Стоимость нефти WTI опускалась ниже $21 за баррель. Позже нефть отыграла часть падения.

На этом фоне также упали американские фондовые индексы: Dow Jones снизился на 10,77%, S&P 500 — на 9,78%, NASDAQ — на 8,3%.