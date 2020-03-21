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Падение цен на нефть ,  
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Индексы США снизились более чем на 4% при закрытии торгов

Dow Jones показал падение на 4,5%, S&P 500 снизился на 4,3%. Также на закрытии торгов подешевели нефть марки Brent до $27,38 за баррель и нефть WTI до $23,66 за баррель
Фото: Lucas Jackson/Reuters

Торги в США закрылись в пятницу падением основных индексов в диапазоне 3,7 — 4,5% на фоне нестабильности нефтяных рынков.

Так, индекс Dow Jones снизился на 4,55%, до отметки 19173,98, S&P 500 потерял 4,34% и остановился на отметке 2304,92, а NASDAQ упал на 3,79% до отметки 6879,52.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на закрытии торгов составляла $27,38, показав падение на 3,83%. Сильнее подешевела нефть марки WTI — майские фьючерсы стоили $23,66, снизившись почти на 8,7%.

В среду 18 марта цена нефти Brent опускалась ниже $25 за баррель, впервые с мая 2003 года. На минимуме баррель нефти торговался на уровне $24,72. Стоимость нефти WTI опускалась ниже $21 за баррель. Позже нефть отыграла часть падения.

На этом фоне также упали американские фондовые индексы: Dow Jones снизился на 10,77%, S&P 500 — на 9,78%, NASDAQ — на 8,3%.

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим
Экономика

Вице-президент крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун назвал такие цены на нефть катастрофическими. В качестве основной причины падения рынков он назвал развал сделки ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти, в начале марта. Тогда участники сделки не договорились о ее продлении и 1 апреля срок действия сделки закончится. По мнению Федуна, если бы этого не произошло, баррель нефти сейчас стоил бы около $50.

Между тем, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что к концу года стоимость нефти может выйти на уровень $60 за баррель в случае, если американская сланцевая нефть уйдет с рынка. Он отказался считать текущие цены на нефть драматичными.

Автор: Мария Лисицына
Теги: цены на нефть, фондовые индексы
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