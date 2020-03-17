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Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса

Глава Сбербанка назвал алкоголь важным товаром для тех, кто оказался в режиме самоизоляции. Он также предложил продавать онлайн лекарства,чтобы люди не ходили в аптеки
Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств. В ходе онлайн-конференции он объяснил это тем, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине, а алкоголь — для оказавшихся в самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

«Разрешение онлайн-торговли безрецептурными лекарствами и алкоголем — это очень важная мера. Сейчас правительство разрабатывает соответствующие поправки. Надеюсь, что это будет в ближайшее время решено и людям уже не надо будет посещать магазины и аптеки», — сказал Греф.

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Глава Сбербанка также посоветовал гражданам как можно реже пользоваться наличными бумажными деньгами, поскольку их использование несет большую опасность при распространении коронавируса. В этой связи Греф рекомендовал гражданам использовать бесконтактные платежи.

Он также заявил, что в Сбербанке не заметили паники со стороны населения. По его словам, граждане не снимают массово деньги со счетов и не скупают валюту. Повышенные траты в последние дни были зафиксированы в магазинах и аптечных сетях.

Ранее президент Владимир Путин, посетивший во вторник информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, посоветовал гражданам не закупать впрок продукты. «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал глава государства.

Еще летом прошлого года стало известно, что власти подготовили документ о разрешении дистанционной торговли алкоголем и лекарствами. Предполагалось, что ограничение будет сниматься поэтапно, а с января 2020 года в интернете можно будет купить лекарства в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

Однако в силу документ так и не вступил. По данным Федерального портала проектов нормативных правовых актов, заключения по проекту постановления пока не получено.

Авторы: Евгения Чернышова, Артем Филипенок
Теги: Герман Греф, Сбербанк, алкоголь
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