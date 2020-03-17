Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса

Глава Сбербанка назвал алкоголь важным товаром для тех, кто оказался в режиме самоизоляции. Он также предложил продавать онлайн лекарства,чтобы люди не ходили в аптеки

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Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств. В ходе онлайн-конференции он объяснил это тем, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине, а алкоголь — для оказавшихся в самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.

«Разрешение онлайн-торговли безрецептурными лекарствами и алкоголем — это очень важная мера. Сейчас правительство разрабатывает соответствующие поправки. Надеюсь, что это будет в ближайшее время решено и людям уже не надо будет посещать магазины и аптеки», — сказал Греф.

Глава Сбербанка также посоветовал гражданам как можно реже пользоваться наличными бумажными деньгами, поскольку их использование несет большую опасность при распространении коронавируса. В этой связи Греф рекомендовал гражданам использовать бесконтактные платежи.

Он также заявил, что в Сбербанке не заметили паники со стороны населения. По его словам, граждане не снимают массово деньги со счетов и не скупают валюту. Повышенные траты в последние дни были зафиксированы в магазинах и аптечных сетях.