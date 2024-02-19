 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

«Ведомости»: банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян
Сюжет
Война санкций
Из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян, рассказали источники «Ведомостей». О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной, уточнил близкий к кабмину источник
Фото: Даниил Катеренчук / ТАСС
Фото: Даниил Катеренчук / ТАСС

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ, и представитель объединения «Деловая Россия».

По словам последнего, сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам, добавил он.

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили. Собеседники «Ведомостей» отметили, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года американского закона о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Один из бизнесменов сообщил, что банках второго эшелона к компаниям и физлицам из России тогда отнеслись более лояльно, но сделали это небесплатно: клиентам приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете.

Другой представитель бизнеса, менеджер экспедиторской компании, уточнил, что возможность платить из России (в том числе в дирхамах) исчезла с сентября. «Компанию открывали не просто так — банки предлагали выгодную конвертацию, а также не разглашали сведения о конечных бенефициарах при запросах иностранных организаций», — объяснил источник, добавив, что после этого в цепочку добавили третью промежуточную юрисдикцию — Гонконг. Однако с февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи, отметил он.

Еще один бизнесмен, владелец энергетической компании, добавил, что в крупнейших банках стало практически невозможно открыть счет. Он отметил, что можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но после первой проверки «ты вылетишь как пробка».

Как пояснила «Ведомостям» партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнев, открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, хотя и довольно долго, поскольку Россия в ОАЭ находится в «красном списке». Расчеты с Россией напрямую, по ее словам, сейчас затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки. Минфин США внес банк в SDN-лист 14 сентября прошлого года.

О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал газете близкий к кабмину источник.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией
Бизнес
Фото:Guang Niu / Getty Images

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В документе говорится, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» при установлении того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК: в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, блокировку собственности в Соединенных Штатах. Американские власти также получили возможность блокировать импорт алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков российского производства, которые прошли через существенную трансформацию за пределами России.

«Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия для обеспечения того, чтобы они не были сознательными или невольными пособниками обхода и уклонения [от санкций]», — заявила тогда министр финансов Джанет Йеллен. Минфин США без колебаний воспользуется новыми инструментами, «чтобы предпринять решительные и хирургические действия против финансовых учреждений, которые способствуют поставкам российской военной машины», пообещала она.

Российские власти называют международные санкции нелегитимными и требуют их отменить. В Кремле отмечали, что у России есть варианты обхода западных ограничений.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
валютные расчеты санкции ОАЭ Россия иностранные банки россияне банковские счета
Материалы по теме
FT рассказала о «самом секретном» клубе европейских банкиров
Финансы
Банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям
Финансы
Путин призвал банки не бояться санкций и начать работу в Донбассе
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Во Франции загорелся завод с 900 т литиевых батарей Общество, 05:19
Минобороны показало кадры брошенной техники ВСУ в пригородах Авдеевки Политика, 05:14
Десятая часть россиян сочли 23 февраля обычным выходным Общество, 05:00
Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян Бизнес, 04:59
Сальдо рассказал, какой должна быть демилитаризованная зона с Украиной Политика, 04:40
Зурабишвили призвала ЕС принять Грузию из-за «российской угрозы» Политика, 04:17
Бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума Политика, 04:04
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Генштабе России не исключили нового наступления ВСУ при помощи Запада Политика, 03:39
Чехия за два года выплатила беженцам с Украины пособий на $710 млн Общество, 03:36
Politico узнало о попытках США и союзников предотвратить «развал» ВСУ Политика, 03:05
Сенатор Вэнс заявил о необходимости Украины уступить территории для мира Политика, 03:01
Украина сообщила о масштабной хакерской атаке на свои СМИ Политика, 02:25
Более 50 человек погибли в Папуа-Новой Гвинее из-за племенного конфликта Политика, 02:12
Юристы заявили о вопросах из-за идеи запретить сдачу жилья без счетчиков Общество, 02:00