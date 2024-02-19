Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

Из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян, рассказали источники «Ведомостей». О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной, уточнил близкий к кабмину источник

Фото: Даниил Катеренчук / ТАСС

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ, и представитель объединения «Деловая Россия».

По словам последнего, сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам, добавил он.

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили. Собеседники «Ведомостей» отметили, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года американского закона о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Один из бизнесменов сообщил, что банках второго эшелона к компаниям и физлицам из России тогда отнеслись более лояльно, но сделали это небесплатно: клиентам приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете.

Другой представитель бизнеса, менеджер экспедиторской компании, уточнил, что возможность платить из России (в том числе в дирхамах) исчезла с сентября. «Компанию открывали не просто так — банки предлагали выгодную конвертацию, а также не разглашали сведения о конечных бенефициарах при запросах иностранных организаций», — объяснил источник, добавив, что после этого в цепочку добавили третью промежуточную юрисдикцию — Гонконг. Однако с февраля этого года гонконгский банк тоже перестал принимать платежи, отметил он.

Еще один бизнесмен, владелец энергетической компании, добавил, что в крупнейших банках стало практически невозможно открыть счет. Он отметил, что можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но после первой проверки «ты вылетишь как пробка».

Как пояснила «Ведомостям» партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнев, открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, хотя и довольно долго, поскольку Россия в ОАЭ находится в «красном списке». Расчеты с Россией напрямую, по ее словам, сейчас затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки. Минфин США внес банк в SDN-лист 14 сентября прошлого года.

О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал газете близкий к кабмину источник.

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В документе говорится, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» при установлении того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК: в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.



Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, блокировку собственности в Соединенных Штатах. Американские власти также получили возможность блокировать импорт алмазов, морепродуктов и алкогольных напитков российского производства, которые прошли через существенную трансформацию за пределами России.

«Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия для обеспечения того, чтобы они не были сознательными или невольными пособниками обхода и уклонения [от санкций]», — заявила тогда министр финансов Джанет Йеллен. Минфин США без колебаний воспользуется новыми инструментами, «чтобы предпринять решительные и хирургические действия против финансовых учреждений, которые способствуют поставкам российской военной машины», пообещала она.

Российские власти называют международные санкции нелегитимными и требуют их отменить. В Кремле отмечали, что у России есть варианты обхода западных ограничений.