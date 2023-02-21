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Engie потребовала от «Газпром экспорта» компенсацию за недопоставку

Engie подала в суд на «Газпром экспорт» и потребовала компенсацию за недопоставку
Французская компания добивается, чтобы «Газпром экспорт» признал неисполнение обязательств по долгосрочным контрактам. Прошлой осенью «Газпром» приостановил поставки, объяснив это неуплатой
«Газпром» GAZP ₽155,7 +1,61% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Engie в четвертом квартале 2022 года подала иск в арбитражный суд против «Газпром экспорта», потребовав от него выплатить штраф и возместить компенсацию убытков в связи с недопоставкой газа по контрактам. В годовом отчете французской компании говорится, что она добивается «признания невыполнения «Газпром экспортом» своих обязательств по поставке газа перед Engie в соответствии с долгосрочными соглашениями».

Компания сообщила, что иск подан в связи со значительной недопоставкой по состоянию на середину июня 2022 года, «за которой последовало одностороннее решение «Газпром экспорта» в конце лета о сокращении поставок из-за разногласий сторон».

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В конце августа 2022 года Engie сообщила, что получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок из-за разногласий по контрактам. Позже российская компания объявила, что приостанавливает поставки с 1 сентября, объяснив это неуплатой за июль, а также напомнив об обязательной оплате таких поставок по новой схеме расчетов с недружественными странами в рублях. Engie ранее заявляла, что согласна платить за газ в евро.

По данным аналитиков Morningstar, в 2021 году Engie закупила у «Газпрома» 121 ТВт·ч (20% от всех поставок французской компании, тераватт-час равен 109 кВт·ч), а незадолго до приостановки поставок получала лишь 1,5 ТВт·ч ежемесячно.

В прошлом году арбитражное разбирательство против «Газпрома» из-за отсутствия поставок газа инициировали немецкие RWE и Uniper. В российской компании заявили, что будут «защищать свои интересы в рамках правового поля». «Газпром экспорт» не признал нарушения контрактов.

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Компании
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Тимофей Дзядко
Газпром экспорт газа Арбитражный суд
ГАЗПРОМ ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ
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