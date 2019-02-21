«Газпром нефть» перестала быть владельцем «Лахта Центра»

Компания не раскрывает, кто стал хозяином самого высокого небоскреба Европы. Ранее сообщалось, что здание выкупит у своей «дочки» сам «Газпром»

«Лахта Центр» (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Компания «Газпром нефть» объявила о расставании с многофункциональным комплексом (МФК) «Лахта Центр», построенным ей в Санкт-Петербурге.

«В начале 2019 года на основании договорных документов объект капитального строительства МФК «Лахта Центр» был передан новому владельцу», — говорится в отчете компании за 2018 год.

В «Газпром нефти» не стали уточнять, кому именно передано здание, которое считается самым высоким небоскребом Европы. В конце 2018 года «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщали, что МФК «Лахта Центр» выкупит у своей дочерней компании сам «Газпром», заплатив за это 120 млрд руб.

«В связи с завершающим этапом работ на объекте и уточнением сумм взаиморасчетов с подрядчиками окончательное определение итоговой стоимости объекта ожидается во второй половине 2019 года. Соответственно, на дату публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год мы не можем достоверно оценить финансовый результат и влияние данного события на показатели отчетности», — говорится в отчете «Газпром нефти».