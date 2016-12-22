Петербургский «Лахта Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса (МФК) «Лахта Центр» с небоскребом высотой 462 метра в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте МФК.

Там рассказали, что государственная приемочная комиссия изучила все параметры и документацию «Лахта Центра», в том числе соответствие строительно-монтажных работ проекту, а также пожарную и экологическую безопасность комплекса.

«Разрешение на ввод — точка в истории строительного периода Лахта Центра. Оно же запускает обратный отсчет до момента открытия комплекса», — говорится в сообщении.

В «Лахта Центре» отметили, что открытие состоится не менее, чем через год — это время необходимо для обустройства помещений арендаторами, установки оборудования и проведения работ по благоустройству.

Ранее сообщалось, что в 2019-ом в здание, которое считается самым высоким небоскребом в Европе, планирует перенести свои структуры «Газпром». В августе компания оценила стоимость комплекса «Лахта Центр» в $2,5 млрд руб.