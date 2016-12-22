«Газпром нефть» оценила «Лахта Центр» в $2,5 млрд

Комплекс «Лахта Центр», включающий в себя самое высокое здание Европы, еще до ввода в эксплуатацию оценивается в $2,5 млрд. Структуры «Газпрома» планируют переехать в «Лахта Центр» в 2019 году

комплекс «Лахта Центр» (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Построенный в Санкт-Петербурге комплекс «Лахта Центр» стоит не менее 5% от активов «Газпром нефти». Об этом сообщила сама компания через сервер раскрытия информации «Интерфакса».

«Газпром нефть» официально не раскрывала стоимость «Лахта Центра». В четверг, 16 августа, она сообщила, что по данным отчетности по МСФО на «Лахта Центр» «приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов» всей компании. С 2007 года 100% «Лахта Центра» принадлежит «Газпром нефти».

Стоимость активов «Газпром нефти» составляет 3,113 трлн руб., 5% от этой суммы — 155,6 млрд руб. (по курсу на конец отчетного периода — $2,48 млрд).

Из бухгалтерской отчетности АО «МФК Лахта Центр» по российским стандартам следует, что на конец 2017 года на балансе компании было 117 млрд руб., из которых заемные средства — 99 млрд руб. МФК «Лахта Центр» брал займы последние несколько лет, в 2017 году — 38 млрд руб. При этом компания не выплачивает проценты, в строке «проценты по долговым обязательствам» пусто.

Общая площадь помещений «Лахта Центра» с 462-метровой башней составит 400 тыс. кв. м. Таким образом стоимость 1 кв. м в комплексе превысит $6,2 тыс.

Партнер Colliers International Николай Казанский называет затраты адекватными рынку. «В целом девелопмент небоскреба стоит от $3 тыс. до $10 тыс. за 1 кв. м, а с учетом особенностей Петербурга (грунты, ветер, перепад температур) цена должна быть выше средней», — говорит Казанский.

Ввод «Лахта Центра» в эксплуатацию намечен на октябрь 2018 года, так как работы удалось завершить досрочно: последний строительный кран был демонтирован 19 июня. В 2019 году «Газпром» собирается перевести в здание свою штаб-квартиру. Сейчас небоскреб считается самым высоким в Европе.