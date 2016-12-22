СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки»

Самый высокий небоскреб Европы, в котором «Газпром» намерен разместить свою штаб-квартиру, компания выкупит у собственной «дочки» — «Газпром нефти». Сумма сделки составляет около 120 млрд руб.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Газпром» выкупит небоскреб «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге у собственной дочки «Газпром нефти» за 120 млрд руб. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Ведомости».

Эта сумма меньше той оценки, которую давала «Газпром нефть» в августе. Тогда, при раскрытии информации компания указала, что стоимость комплекса составляет 5% от стоимости всех активов компании. Стоимость активов «Газпром нефти» составляет 3,113 трлн руб. С учетом этого, стоимость «Лахта Центра» должна была составить 155,6 млрд руб. или $2,48 млрд по курсу на тот момент.

Один из собеседников «Ведомостей» пояснил, что сделка должна быть закрыта в скором времени. В 2018 году часть средств «Газпром» уже перечислил своей «дочке», в 2019 году поступит основная доля платежей. Остатки денег «Газпром нефть» получит в 2020 году. Еще один источник уточнил, что договор будет подписан уже в этом декабре, а акт передачи собственности компании подпишут в январе. Это позволит «Газпрому» уже с января начать обустройство новой штаб-квартиры.

Источником финансирования строительства небоскреба, отмечает издание, служили займы «Газпром нефти» компании «МФК Лахта центр», причем размер задолженности к концу третьего квартала 2018 года была близка к называемой сумме сделки — 120,7 млрд руб.

Консультанты, работавшие с «Лахта Центром», указывают, что эту сделку нельзя считать реальной транзакцией. «Это просто перекладывание из одного кармана в другой», — заявил один из них.

«Лахта Центр» в Санкт-Петербурге стал самым высоким небоскребом Европы. Его высота по завершению строительства достигла отметки в 462 м. Разрешение на ввод в эксплуатацию небоскреб получил 16 октября. Строительство комплекса началось в октябре 2012 года. Генподрядчиком проекта стала компания Renaissance Construction, которая входит в турецкий холдинг Ronesans. Эта же компания занималась возведением комплекса небоскреба "Эволюция" в "Москва-Сити". В сентябре 2017 года обыски в петербургском офисе компании провела ФСБ. Renaissance Construction заподозрили в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд руб.