WSJ сообщила о начавшейся «охоте» за морской добычей нефти
В мире вырос спрос на буровые установки для морской добычи нефти из-за увеличившейся потребности в энергоносителях, перебоев с поставками из-за боевых действий на Украине и цен на топливо, которые превышают допандемийный уровень, пишет The Wall Street Journal.
Из около 600 буровых установок, доступных для аренды в декабре прошлого года, были задействованы примерно 90%; при этом в конце 2017 года этот показатель достигал лишь 63%, следует из данных исследовательской компании Westwood Global Energy Group.
Среди бенефициаров сложившейся ситуации — компании Transocean, Valaris, Noble, сдающие буровые установки в аренду и обслуживающие их. Два года назад нефтяные компании платили им менее $200 тыс. ежедневно за аренду буровых нефтяных установок, год назад стоимость выросла до $300 тыс., в начале 2023 года — превысила $400 тыс. Аналитики уверены, что в 2024 году стоимость аренды буровых установок превысит $500 тыс., пишет WSJ.
«За последние полтора года все снова начали бурить на шельфе, хотят использовать самые эффективные буровые установки», — указал изданию исполнительный директор Noble Роберт Эйфлер.
Цены на топливо в последнее время упали, однако в нефтедобывающих компаниях отметили, что стоимость нефти все еще значительно превышает себестоимость.
Бум морской добычи нефти может помочь экономике некоторых развивающихся стран, среди которых Гайана, расположенная в Южной Америке. Rystad Energy прогнозирует, что республика к 2035 году будет добывать 1,7 млн барр. нефти ежедневно, что сделает ее четвертой в списке стран по объемам добываемой нефти. Лидеры этого рейтинга — США, Мексика и Норвегия.
Вместе с тем морская добыча нефти, как правило, дороже бурения нефтяных скважин на суше, а потому таким проектам требуется больше времени, чтобы себя окупить. Кроме того, спрос на нефть может в ближайшие годы сократиться, если ускорится глобальный переход от ископаемого топлива, все большее число стран решат сократить вредные выбросы, а бизнесу нефтяных компаний мешает активность экоактивистов, обеспокоенных влиянием бурения на климат и чрезвычайных происшествий, пишет газета. В 2010 году из-за взрыва на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел разлив нефти, это стало крупнейшей экологической катастрофой в американской истории.
В начале декабря страны Евросоюза и G7 согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничения на нее действуют с 5 декабря, а с 5 февраля начнут действовать и для нефтепродуктов из России. В частности, под запрет попали страхование и финансирование сделок с российской нефтью, если ее цена превышает установленный лимит. В конце января западные страны договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты, один — за продукцию, торгуемую со скидкой, второй — за продукцию, торгуемую с надбавкой.
По итогам 2022 года российские компании нарастили добычу нефти в среднем на 2%, до 535 млн т, несмотря на международные санкции, выяснил «Коммерсантъ». Лидером по этому показателю стал «Сургутнефтегаз», нарастивший добычу более чем на 7%, до 59,6 млн т по итогам года. Это позволило компании занять третье место в рейтинге по объемам добычи.