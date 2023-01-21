WSJ сообщила о начавшейся «охоте» за морской добычей нефти

Почти все из доступных для морского бурения установок уже задействованы, тогда как пять лет назад использовалось немногим более половины из них. WSJ пишет, что этот бум может помочь экономике бедных стран, таким как Гайана

Фото: David McNew / Getty Images

В мире вырос спрос на буровые установки для морской добычи нефти из-за увеличившейся потребности в энергоносителях, перебоев с поставками из-за боевых действий на Украине и цен на топливо, которые превышают допандемийный уровень, пишет The Wall Street Journal.

Из около 600 буровых установок, доступных для аренды в декабре прошлого года, были задействованы примерно 90%; при этом в конце 2017 года этот показатель достигал лишь 63%, следует из данных исследовательской компании Westwood Global Energy Group.

Среди бенефициаров сложившейся ситуации — компании Transocean, Valaris, Noble, сдающие буровые установки в аренду и обслуживающие их. Два года назад нефтяные компании платили им менее $200 тыс. ежедневно за аренду буровых нефтяных установок, год назад стоимость выросла до $300 тыс., в начале 2023 года — превысила $400 тыс. Аналитики уверены, что в 2024 году стоимость аренды буровых установок превысит $500 тыс., пишет WSJ.

«За последние полтора года все снова начали бурить на шельфе, хотят использовать самые эффективные буровые установки», — указал изданию исполнительный директор Noble Роберт Эйфлер.

Цены на топливо в последнее время упали, однако в нефтедобывающих компаниях отметили, что стоимость нефти все еще значительно превышает себестоимость.

Бум морской добычи нефти может помочь экономике некоторых развивающихся стран, среди которых Гайана, расположенная в Южной Америке. Rystad Energy прогнозирует, что республика к 2035 году будет добывать 1,7 млн барр. нефти ежедневно, что сделает ее четвертой в списке стран по объемам добываемой нефти. Лидеры этого рейтинга — США, Мексика и Норвегия.

Вместе с тем морская добыча нефти, как правило, дороже бурения нефтяных скважин на суше, а потому таким проектам требуется больше времени, чтобы себя окупить. Кроме того, спрос на нефть может в ближайшие годы сократиться, если ускорится глобальный переход от ископаемого топлива, все большее число стран решат сократить вредные выбросы, а бизнесу нефтяных компаний мешает активность экоактивистов, обеспокоенных влиянием бурения на климат и чрезвычайных происшествий, пишет газета. В 2010 году из-за взрыва на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел разлив нефти, это стало крупнейшей экологической катастрофой в американской истории.

В начале декабря страны Евросоюза и G7 согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничения на нее действуют с 5 декабря, а с 5 февраля начнут действовать и для нефтепродуктов из России. В частности, под запрет попали страхование и финансирование сделок с российской нефтью, если ее цена превышает установленный лимит. В конце января западные страны договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты, один — за продукцию, торгуемую со скидкой, второй — за продукцию, торгуемую с надбавкой.

По итогам 2022 года российские компании нарастили добычу нефти в среднем на 2%, до 535 млн т, несмотря на международные санкции, выяснил «Коммерсантъ». Лидером по этому показателю стал «Сургутнефтегаз», нарастивший добычу более чем на 7%, до 59,6 млн т по итогам года. Это позволило компании занять третье место в рейтинге по объемам добычи.