Владельцы «Рольфа» отказались от плана продажи компании

В ноябре 2019 года стало известно, что кипрская компания, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует 100% «Рольфа», начала «изучение возможностей продажи» бизнеса компании.
В июне 2019 года против Петрова и других руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, Петров в 2014 году незаконно перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd.
Однако представитель Delance тогда заверил РБК, что решение о продаже «Рольфа» не связано с уголовным делом в отношении Петрова.
«Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда», — сказал представитель Delance.
В июне 2019 года Петров, покинувший Россию, рассказал РБК, что предложения о продаже компании поступали с осени 2018 года, но тогда их отклоняли. «Нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — отметил тогда Петров.
В конце декабря 2020 года Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, который проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, до 25 марта 2021 года.
Сторона защиты настаивает, что сделка по приобретению компанией «Рольф» акций «Рольф Эстейт», которая стала причиной возбуждения уголовного дела, была проведена в соответствии с российским законодательством.
«Рольф» основан в 1991 году Сергеем Петровым. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Является эксклюзивным импортером — дистрибьютором автомобилей Mitsubishi Motors в России (через СП «ММС Рус», доли в котором принадлежат также Mitsubishi и Mitsubishi Motors). В 2016 году объединила активы с компанией «Пеликан-Авто», официальным дилером марок BMW‚ Nissan‚ Škoda в Москве. Владеет логистическим оператором ROLF SCS, оказывающим услуги по транспортировке автомобилей.
Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын ее основателя Сергея Петрова.
Авторы
Тимофей Дзядко, Евгений Калюков