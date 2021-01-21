Владельцы «Рольфа» отказались от плана продажи компании

По словам гендиректора «Рольфа», на компанию было «достаточно большое количество» претендентов, однако теперь тема продажи закрыта. Источник РБК сообщил, что договориться с потенциальными покупателями не удалось

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Владельцы одного из крупнейших в России автомобильных дилеров, ООО «Рольф», отказались от планов по продаже компании. Об этом сообщил РБК представитель «Рольфа», не назвав причин такого решения.

«Переговоры велись, но ни с кем в итоге не договорились», — сказал РБК источник, близкий к одному из крупных дилеров.

«Тема с продажей закрыта. У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт лист составил порядка десяти партнеров. В большей степени не российские компании», — заявила ТАСС гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. По ее словам, в процессе переговоров конкретная сумма, за которую могла бы быть продана компания, не обсуждалась.

По итогам 2020 года в России было продано около 1,6 млн автомобилей, что на 9,1% меньше 2019 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно данным «РБК Компании», 100% в уставном капитале ООО «Рольф» принадлежит кипрской компании «Деланс Лимитед».