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Владельцы «Рольфа» отказались от плана продажи компании

По словам гендиректора «Рольфа», на компанию было «достаточно большое количество» претендентов, однако теперь тема продажи закрыта. Источник РБК сообщил, что договориться с потенциальными покупателями не удалось
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Владельцы одного из крупнейших в России автомобильных дилеров, ООО «Рольф», отказались от планов по продаже компании. Об этом сообщил РБК представитель «Рольфа», не назвав причин такого решения.

«Переговоры велись, но ни с кем в итоге не договорились», — сказал РБК источник, близкий к одному из крупных дилеров.

«Тема с продажей закрыта. У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт лист составил порядка десяти партнеров. В большей степени не российские компании», — заявила ТАСС гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. По ее словам, в процессе переговоров конкретная сумма, за которую могла бы быть продана компания, не обсуждалась.

По итогам 2020 года в России было продано около 1,6 млн автомобилей, что на 9,1% меньше 2019 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно данным «РБК Компании», 100% в уставном капитале ООО «Рольф» принадлежит кипрской компании «Деланс Лимитед».

В ноябре 2019 года стало известно, что кипрская компания, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует 100% «Рольфа», начала «изучение возможностей продажи» бизнеса компании.

В июне 2019 года против Петрова и других руководителей «Рольфа» возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, Петров в 2014 году незаконно перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd.

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Однако представитель Delance тогда заверил РБК, что решение о продаже «Рольфа» не связано с уголовным делом в отношении Петрова.

«Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда», — сказал представитель Delance.

Основатель «Рольфа» — РБК: «Начинают сыпаться предложения о продаже»
Бизнес
Сергей Петров

В июне 2019 года Петров, покинувший Россию, рассказал РБК, что предложения о продаже компании поступали с осени 2018 года, но тогда их отклоняли. «Нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — отметил тогда Петров.

В конце декабря 2020 года Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, который проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого, до 25 марта 2021 года.

Сторона защиты настаивает, что сделка по приобретению компанией «Рольф» акций «Рольф Эстейт», которая стала причиной возбуждения уголовного дела, была проведена в соответствии с российским законодательством.

«Рольф» основан в 1991 году Сергеем Петровым. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Является эксклюзивным импортером — дистрибьютором автомобилей Mitsubishi Motors в России (через СП «ММС Рус», доли в котором принадлежат также Mitsubishi и Mitsubishi Motors). В 2016 году объединила активы с компанией «Пеликан-Авто», официальным дилером марок BMW‚ Nissan‚ Škoda в Москве. Владеет логистическим оператором ROLF SCS, оказывающим услуги по транспортировке автомобилей.

Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын ее основателя Сергея Петрова.

Авторы
Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
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