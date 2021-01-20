Глава Renault в России заявил о росте цен на автомобили на 10%

Средняя стоимость автомобилей в России в 2020 году выросла примерно на 10%, считает глава российского Renault Ян Птачек. Он прогнозирует, что цены продолжат расти в 2021 году, но постепенно

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Генеральный директор Renault в России Ян Птачек заявил на брифинге, отвечая на вопрос РБК, что в 2020 году цены на автомобили в среднем по рынку выросли на 10% и на столько же — у самого производителя.

Птачек прогнозирует, что в 2021 году рост цен продолжится, но он будет «постепенным». «Я думаю, что цены будут продолжать расти [в 2021 году]. <...>. Не думаю, что будут какие-то резкие движения с точки зрения ценовой политики, — сказал он. — Если это делать сразу, это будет неприятно для клиентов, дилеров и, в итоге, неприятно и для самих производителей». По его словам, Renault тоже будет стараться повышать цены «по чуть-чуть», чтобы сохранить долю на рынке.

По итогам 2020 года в России было продано около 1,6 млн автомобилей, что на 9,1% меньше 2019 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Renault реализовала 128,4 тыс. автомобилей, сохранив 8% рынка и четвертое место по уровню продаж — после АвтоВАЗа (подконтролен Renault) и южнокорейских Kia и Hyundai.

У АвтоВАЗа, который продал 343,5 тыс. автомобилей и занял около 22% российского рынка по итогам 2020 года, цены в среднем выросли на 6–7% в зависимости от модели, сказал РБК представитель компании. Он не стал раскрывать прогноз по росту цен в 2021 году.