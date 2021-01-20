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Глава Renault в России заявил о росте цен на автомобили на 10%

Средняя стоимость автомобилей в России в 2020 году выросла примерно на 10%, считает глава российского Renault Ян Птачек. Он прогнозирует, что цены продолжат расти в 2021 году, но постепенно
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Генеральный директор Renault в России Ян Птачек заявил на брифинге, отвечая на вопрос РБК, что в 2020 году цены на автомобили в среднем по рынку выросли на 10% и на столько же — у самого производителя.

Птачек прогнозирует, что в 2021 году рост цен продолжится, но он будет «постепенным». «Я думаю, что цены будут продолжать расти [в 2021 году]. <...>. Не думаю, что будут какие-то резкие движения с точки зрения ценовой политики, — сказал он. — Если это делать сразу, это будет неприятно для клиентов, дилеров и, в итоге, неприятно и для самих производителей». По его словам, Renault тоже будет стараться повышать цены «по чуть-чуть», чтобы сохранить долю на рынке.

По итогам 2020 года в России было продано около 1,6 млн автомобилей, что на 9,1% меньше 2019 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Renault реализовала 128,4 тыс. автомобилей, сохранив 8% рынка и четвертое место по уровню продаж — после АвтоВАЗа (подконтролен Renault) и южнокорейских Kia и Hyundai.

АвтоВАЗ повысил цены на автомобили
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

У АвтоВАЗа, который продал 343,5 тыс. автомобилей и занял около 22% российского рынка по итогам 2020 года, цены в среднем выросли на 6–7% в зависимости от модели, сказал РБК представитель компании. Он не стал раскрывать прогноз по росту цен в 2021 году.

Однако 15 января стало известно, что АвтоВАЗ повысил цены на автомобили на 10–39 тыс. руб. Например, самая популярная модель, Lada Granta, подорожала на 10–13 тыс. руб., до 499,9 тыс. руб. (самая дешевая модель — седан), следует из расчетов «Лада.Онлайн».

Представитель Hyundai (163,2 тыс. проданных автомобилей в прошлом году) отказалась от комментариев.

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По словам Птачека, в первую очередь на рост цен повлияла девальвация курса рубля относительно доллара и евро (примерно на 30%). При анализе роста цен на автомобили также надо учитывать вывод на рынок новых моделей с дополнительными функциями.

С января по октябрь 2020 года цены на новые автомобили выросли в среднем от 3 до 15%, а по некоторым брендам продолжили рост и в ноябре—декабре, передал РБК через пресс-службу директор по маркетингу автодилерской группы «Авилон» Андрей Каменский. Среди основных факторов, которые повлияли на рост цен, он также назвал колебания курса рубля, инфляцию и обновление модельного года.

По словам Каменского, для российского рынка по-прежнему актуален дефицит автомобилей, который наблюдался во второй половине 2020 года, и он будет сохраняться как минимум в первом квартале 2021 года. «Нехватка [автомобилей] все еще сдерживает продажи и динамику отрасли», — отмечает эксперт.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель прогнозирует, что по итогам 2021 года продажи новых автомобилей в России могут вырасти на 2,1%, то есть всего на 33 тыс. больше, до 1,63 млн. Птачек согласен, что рынок может вырасти на несколько процентов — на 2–4%. «Уровень продаж будет зависеть от господдержки, развития пандемии [коронавируса] и курса рубля», — заключил он.

Автор
Тимофей Дзядко
Renault автомобили цены
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