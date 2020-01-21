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Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве

Исполняющие обязанности вице-премьера по ОПК Юрий Борисов и министра обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в кабинете Мишустина. Шойгу входил во все правительства России со времен распада СССР
Юрий Борисов и Сергей Шойгу (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве. Об этом рассказал источник РБК в правительстве и подтвердил собеседник в Минобороны.

В аппарате Борисова от комментариев отказались.

За почти два года, что Юрий Борисов занимает пост вице-премьера по ОПК, в адрес зампреда правительства публично не прозвучало ни одной претензии. Одной из главных задач вице-премьера была диверсификация оборонной промышленности. До того как стать вице-премьером, Борисов шесть лет занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил.

В 2018 году на военных совещаниях в Сочи с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК президент Владимир Путин отмечал, что объем гособоронзаказа будет сокращаться после 2020 года. Сейчас ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн руб. Грядущее сокращение ГОЗ связано с тем, что уровень современного вооружения в российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года.

Тогда Путин сделал акцент на том, что необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. «Ее, к сожалению, нет», — сказал Путин. По словам президента, речь идет о том, чтобы четко как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять. Путин заявлял, что доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна составлять 30%, а к 2030-му — 50%.

Борисов — РБК: «Предписания по закупке отечественного оборудования будут»
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Те же задачи на прошлой неделе подтвердил и новый премьер-министр Михаил Мишустин. 16 января, выступая на пленарном заседании Госдумы, он заявил, что одним из приоритетов работы правительства станет дальнейшее развитие оборонного комплекса. «В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции», — сказал Мишустин.

В мае 2019 года заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев говорил, что доля гражданской продукции в ОПК в 2019 году составляет 21%.

Борисов в интервью РБК отмечал, что госпрограмму по диверсификации предприятий ОПК логично принимать вместе с новой госпрограммой вооружений — в 2023 году. Борисов говорил, что госкомпании планируют обязать закупать гражданскую продукцию, которая будет производиться на предприятиях ОПК. «Мы не можем командовать частниками, а вот крупным корпорациям с государственным участием, включая госмонополии, вполне можно поставить задачи и достичь результата», — сказал он.

Останется на своем посту и и.о. министра обороны Сергей Шойгу, рассказали РБК два источника в Минобороны. Он занимал различные посты в правительстве с 1994 по 2020 год — с перерывом на полгода в 2012 году, в течение которого он был губернатором Московской области.

Один из основателей «Единой России», Шойгу возглавляет военное ведомство с 2012 года. Основными его достижениями за годы службы считаются перевооружение армии и обеспечение военнослужащих жильем. При Шойгу (с 2015 по 2018 год) Россия принимали участие в военной операции в Сирии.

Согласно отчету Минобороны боевой опыт в Сирии получили более 63 тыс. российских военнослужащих, из них почти половина (около 26 тыс. человек) — офицеры. Также в операции в Сирии участвовали 434 генерала. Через группировку войск в Сирии прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, а также 95% командиров общевойсковых бригад и полков. Боевой опыт в Сирии получили более 90% экипажей армейской авиации, 87% оперативно-тактической и 60% дальней авиации Российской Федерации. За время операции был апробирован 231 образец оружия, авиация совершила более 39 тыс. боевых вылетов, в 189 боевых походах приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна обеспечения ВМФ России.

РБК направил запрос в Минобороны.

Авторы: Инна Сидоркова, Юлия Старостина
Теги: Юрий Борисов, Сергей Шойгу, Михаил Мишустин, правительство
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