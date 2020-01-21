Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве

Исполняющие обязанности вице-премьера по ОПК Юрий Борисов и министра обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты в кабинете Мишустина. Шойгу входил во все правительства России со времен распада СССР

Юрий Борисов и Сергей Шойгу (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве. Об этом рассказал источник РБК в правительстве и подтвердил собеседник в Минобороны.

В аппарате Борисова от комментариев отказались.

За почти два года, что Юрий Борисов занимает пост вице-премьера по ОПК, в адрес зампреда правительства публично не прозвучало ни одной претензии. Одной из главных задач вице-премьера была диверсификация оборонной промышленности. До того как стать вице-премьером, Борисов шесть лет занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных сил.

В 2018 году на военных совещаниях в Сочи с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК президент Владимир Путин отмечал, что объем гособоронзаказа будет сокращаться после 2020 года. Сейчас ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн руб. Грядущее сокращение ГОЗ связано с тем, что уровень современного вооружения в российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года.

Тогда Путин сделал акцент на том, что необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. «Ее, к сожалению, нет», — сказал Путин. По словам президента, речь идет о том, чтобы четко как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять. Путин заявлял, что доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна составлять 30%, а к 2030-му — 50%.