Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 61,86 (+0,39) Quote, 13:19
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 68,62 (+0,41) Quote, 13:19
Активисты сообщили об обращении женщины в СК из-за обряда изгнания джинна Общество, 17:37 В Госдуме предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров Политика, 17:32 Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект поправок в Конституцию Политика, 17:25 Кокорин вышел на поле капитаном «Зенита» после перехода в «Сочи» Спорт, 17:23 Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb Общество, 17:18 Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты Экономика, 17:10 Иранский депутат предложил $3 млн за убийство Трампа Политика, 17:07 Как модерация с помощью роботов делает онлайн-покупки безопасными Тренды, 17:05 Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 5% Quote, 17:05 Как создать ИТ-продукт без опыта в разработке Pro, 17:02 Почему опционы не уничтожат Bitcoin: три главных вопроса к криптовалюте Крипто, 16:54 Кузнецова обыграла 16-ю ракетку мира в первом круге Australian Open Спорт, 16:51 В Минздраве назвали распространяющийся в Китае вирус угрозой для России Общество, 16:37 Россиян попросили отказаться от поездок в Ухань из-за коронавируса Общество, 16:31
Бизнес ,  
0 

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Дмитрий Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс (ТЭК), промышленность и розницу, не войдет в состав нового кабинета министров Михаила Мишустина, рассказали источники РБК
Дмитрий Козак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

И.о. вице-премьера Дмитрий Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве вопросы ТЭК и промышленности, не войдет в новый кабинет министров Михаила Мишустина. Об этом РБК рассказали два источника в правительстве, топ-менеджер крупной нефтяной компании и консультант нескольких нефтяных компаний.

Предполагалось, что Козак мог возглавить российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе, который начался во вторник, 21 января. Но тогда представитель Козака это не подтвердил РБК. И в итоге он не поехал на форум.

Кто будет новым вице-премьером по ТЭК и промышленности, собеседники РБК не говорят. По словам одного из них, полномочия министра энергетики Александра Новака могут быть расширены и к ним добавятся вопросы промышленности.

Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве.

РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.

Сразу после назначения вице-премьером в мае 2018 года Козак столкнулся с бензиновым кризисом в стране. Из-за роста цен на нефть и ослабления рубля цены на топливо в стране за январь—май подскочили на 7,3% и продолжали расти. Правительство стабилизировало ситуацию, предприняв целый ряд мер: оперативно снизило акцизы на топливо, заморозило розничные цены и придумало ряд «штрафных» мер для нефтяников, которые включались в случае роста цен. За время заморозки Козак утвердил систему субсидирования низких цен на топливо из бюджета — демпфирующую надбавку. Механизм заработал с 2019 года и позволил отменить соглашения с нефтяниками, ограничив рост цен на топливо инфляцией. Даже в случае резкого роста цен на нефть, бензин на заправках не подорожает, говорил министр энергетики в интервью РБК в декабре 2019 года: «Наш механизм настроен так, чтобы компенсировать все изменения мировой конъюнктуры. Так что в следующем году (2020 году. — РБК) цены на топливо останутся в пределах инфляции».

Козак также участвовал в урегулировании кризиса из-за «грязной» нефти, которая весной 2019 года попала в экспортный нефтепровод «Дружба», и переговорах с Украиной о новом контракте на экспорт российского газа через территорию этой страны в Европу.

В итоге при участии Козака в Минске в конце 2019 года был подписан протокол, в соответствии с которым «Газпром» и «Нафтогаз» подписали мировое соглашение по взаимным спорам и договорились о новом контракте на транзит российского газа с 1 января 2020 года.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
При участии: Алина Фадеева
Теги: Дмитрий Козак
Материалы по теме
Максим Орешкин не войдет в новое правительство
Экономика
Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter