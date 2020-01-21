Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Дмитрий Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс (ТЭК), промышленность и розницу, не войдет в состав нового кабинета министров Михаила Мишустина, рассказали источники РБК

Дмитрий Козак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

И.о. вице-премьера Дмитрий Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве вопросы ТЭК и промышленности, не войдет в новый кабинет министров Михаила Мишустина. Об этом РБК рассказали два источника в правительстве, топ-менеджер крупной нефтяной компании и консультант нескольких нефтяных компаний.

Предполагалось, что Козак мог возглавить российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе, который начался во вторник, 21 января. Но тогда представитель Козака это не подтвердил РБК. И в итоге он не поехал на форум.

Кто будет новым вице-премьером по ТЭК и промышленности, собеседники РБК не говорят. По словам одного из них, полномочия министра энергетики Александра Новака могут быть расширены и к ним добавятся вопросы промышленности.

Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве.

РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.