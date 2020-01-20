Козак не поедет на форум в Давос

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, сообщил РБК его официальный представитель Илья Джус.

Ранее ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщали о планах Козака посетить Давос. Предполагалось, что и.о. вице-премьера отправится на форум вместе с и.о. главы Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

В этом году форум в Давосе будет посвящен теме формирования капитализма как пути решения проблем, вызванных разделениями общества. В частности, на форуме собираются обсудить справедливое налогообложение, нулевую терпимость к коррупции, оплату труда руководителей и уважение прав человека.

Для участия в форуме в Давос приедут около 3 тыс. чиновников из 117 стран, среди которых будут 53 главы государств и правительств. Ожидается, что форум посетят многие лидеры стран Европы, Ближнего Востока и Америки. В частности, среди ведущих мировых лидеров называются президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Кроме того, в Давос приедут представители многих международных организаций, включая лидеров ООН, МВФ, ВТО, ВОЗ и ОПЕК.



Представлять Россию на форуме будет и.о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин.