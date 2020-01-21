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Гордеев уйдет с поста вице-премьера по сельскому хозяйству

И.о. вице-премьера Алексей Гордеев, который курирует АПК и экологию, не войдет в правительство Михаила Мишустина, рассказали источники РБК. Работа Гордеева на посту-вице премьера получила положительную оценку в Госдуме
Алексей Гордеев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Исполняющий обязанности вице-премьера — заместителя председателя правительства Алексей Гордеев не сохранит свой пост в правительстве, рассказали РБК два источника, близких к правительству.

Гордеев занимает пост вице-премьера с 18 мая 2018 года, в правительстве Дмитрия Медведева он курировал вопросы сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды, а также разработку нацпроекта в сфере экологии.

Об отставке правительства Медведев объявил 15 января 2019 года после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил изменить Конституцию, а также предоставить Госдуме право согласовывать и утверждать премьер-министра и членов кабмина. Отставку правительства Медведев объяснил необходимостью дать президенту «возможность принимать все необходимые для этого решения».

Правительство после отставки продолжает работать до того, как будет сформировано новое. Работа Гордеева на посту-вице премьера получила положительную оценку со стороны Госдумы. Так, вице-спикер Госдумы и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на заседании 16 января, на котором рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на пост премьера, обратился к Мишустину с просьбой учесть позитивную оценку работы нескольких членов правительства, в частности Алексея Гордеева. Среди тех, чью работу похвалил Неверов, был также и.о. министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Чем известен Гордеев

На пост профильного вице-премьера по АПК Гордеев вернулся в 2018 году, уже имея большой опыт работы в сельском хозяйстве. В начале 1980-х он работал в Министерстве плодоовощного хозяйства РСФСР, в конце 1990-х был начальником департамента экономики Минсельхозпрода и первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия, в 1999 году был избран зампредом Аграрной партии России.

Гордеев работал в правительстве во время первого президентского срока Владимира Путина: тогда он с 2000 по 2004 год совмещал пост вице-премьера и министра сельского хозяйства. Минсельхоз Гордеев возглавлял до 2009 года: среди его заслуг включение АПК в число национальных проектов и появление инструментов регулирования аграрного рынка. При участии Гордеева в 2000 году был возрожден Россельхозбанк, появились условия для привлечения долгосрочных кредитов на льготных условиях и субсидирование процентной ставки по кредитам. На посту главы Минсельхоза ему удалось значительно увеличить финансирование АПК из федерального бюджета.

Во время президентского срока Дмитрия Медведева Гордеев с 2009 года был назначен губернатором Воронежской области, а с декабря 2017 по май 2018 года был полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

Итоги работы

Среди тех задач, которые должен был решать Гордеев после возвращения на пост вице-премьера в мае 2018 года, увеличение экспорта российской сельхозпродукции. Согласно указу президента, экспорт продукции АПК с 2018 по 2024 год должен увеличиться в два раза — до $45 млрд. Над этой целью Гордеев работал в тандеме с назначенным министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, до этого занимавшим пост председателя правления Россельхозбанка. По итогам 2019 года экспорт АПК увеличился, отчитывался Гордеев в ноябре Путину: по его словам, за год Россия поставила в другие страны сельхозпродукцию на $24 млрд — на 20% больше, чем в 2018 году.

При Гордееве в России усилился контроль за качеством продовольствия, в частности заработала система прослеживаемости «от поля до прилавка» продуктов животного происхождения, цель которой — бороться с фальсификатом. Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», идеологом которой был Россельхознадзор, заработала с 1 июля 2018 года, а с ноября 2019 года она отслеживает все сырье и готовые продукты из мяса, рыбы и молока на рынке.

В сфере экологии при Гордееве стартовала мусорная реформа: с 1 января 2019 года регионы обязаны принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать на основе конкурса оператора, который будет вывозить и перерабатывать отходы. В феврале 2019 года была создана компания «Российский экологический оператор», которая курирурует мусорную реформу и координирует деятельность региональных операторов. Но в правительстве были недовольны ходом реформы: в конце ноября Медведев отправил в отставку замминистра природы экологии Владимира Логинова: тот не справился с задачами куратора мусорной реформы, пояснял источник РБК в правительстве. Вскоре после этого, в конце ноября, был уволен и глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Наверху «решили поменять всю команду» исполнителей, отвечавших за ход мусорной реформы, пояснял РБК чиновник Минприроды. Вместо Логинова новым куратором мусорной реформы в Минприроды был назначен помощник Гордеева Константин Румянцев.

Авторы: Петр Канаев, Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова
Теги: правительство, АПК, Алексей Гордеев
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