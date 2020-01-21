Гордеев уйдет с поста вице-премьера по сельскому хозяйству

Чем известен Гордеев

На пост профильного вице-премьера по АПК Гордеев вернулся в 2018 году, уже имея большой опыт работы в сельском хозяйстве. В начале 1980-х он работал в Министерстве плодоовощного хозяйства РСФСР, в конце 1990-х был начальником департамента экономики Минсельхозпрода и первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия, в 1999 году был избран зампредом Аграрной партии России.

Гордеев работал в правительстве во время первого президентского срока Владимира Путина: тогда он с 2000 по 2004 год совмещал пост вице-премьера и министра сельского хозяйства. Минсельхоз Гордеев возглавлял до 2009 года: среди его заслуг включение АПК в число национальных проектов и появление инструментов регулирования аграрного рынка. При участии Гордеева в 2000 году был возрожден Россельхозбанк, появились условия для привлечения долгосрочных кредитов на льготных условиях и субсидирование процентной ставки по кредитам. На посту главы Минсельхоза ему удалось значительно увеличить финансирование АПК из федерального бюджета.

Во время президентского срока Дмитрия Медведева Гордеев с 2009 года был назначен губернатором Воронежской области, а с декабря 2017 по май 2018 года был полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе.

Итоги работы

Среди тех задач, которые должен был решать Гордеев после возвращения на пост вице-премьера в мае 2018 года, увеличение экспорта российской сельхозпродукции. Согласно указу президента, экспорт продукции АПК с 2018 по 2024 год должен увеличиться в два раза — до $45 млрд. Над этой целью Гордеев работал в тандеме с назначенным министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, до этого занимавшим пост председателя правления Россельхозбанка. По итогам 2019 года экспорт АПК увеличился, отчитывался Гордеев в ноябре Путину: по его словам, за год Россия поставила в другие страны сельхозпродукцию на $24 млрд — на 20% больше, чем в 2018 году.

При Гордееве в России усилился контроль за качеством продовольствия, в частности заработала система прослеживаемости «от поля до прилавка» продуктов животного происхождения, цель которой — бороться с фальсификатом. Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», идеологом которой был Россельхознадзор, заработала с 1 июля 2018 года, а с ноября 2019 года она отслеживает все сырье и готовые продукты из мяса, рыбы и молока на рынке.

В сфере экологии при Гордееве стартовала мусорная реформа: с 1 января 2019 года регионы обязаны принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать на основе конкурса оператора, который будет вывозить и перерабатывать отходы. В феврале 2019 года была создана компания «Российский экологический оператор», которая курирурует мусорную реформу и координирует деятельность региональных операторов. Но в правительстве были недовольны ходом реформы: в конце ноября Медведев отправил в отставку замминистра природы экологии Владимира Логинова: тот не справился с задачами куратора мусорной реформы, пояснял источник РБК в правительстве. Вскоре после этого, в конце ноября, был уволен и глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Наверху «решили поменять всю команду» исполнителей, отвечавших за ход мусорной реформы, пояснял РБК чиновник Минприроды. Вместо Логинова новым куратором мусорной реформы в Минприроды был назначен помощник Гордеева Константин Румянцев.