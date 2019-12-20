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Экономика ,  
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Орешкин ответил на критику Володина за «сырой» инвестиционный кодекс
Доработка законопроектов в процессе их рассмотрения парламентом — нормальная практика, сказал РБК глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он назвал «странным» желание получать «идеальные» законопроекты, не требующие дискуссии
Максим Орешкин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин считает странным желание «некоторых высокопоставленных парламентариев» получать на рассмотрение идеальные проекты законов, не требующие доработки. Об этом он заявил РБК в кулуарах встреч президента в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ в Санкт-Петербурге.

Выступая 17 декабря в Совете Федерации, министр сказал, что законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который прошел первое чтение в Госдуме, необходимо тщательно доработать ко второму чтению, чтобы избежать вреда для уже эффективно действующих механизмов. «Действительно, законопроект в том виде, в котором он есть, еще сырой и спорный», — сказал Орешкин. Он напомнил также, что в ходе первого чтения документа в Госдуме, а также во время рассмотрения документа в правительстве возникали бурные обсуждения.

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии отметил, что депутаты указывали правительству на необходимость доработки законопроекта. Он напомнил о словах Орешкина в Совфеде и задался вопросом: почему правительство вносит в парламент документы в таком виде? «Вот, уважаемые наши коллеги из правительства, хочется обратиться в первую очередь к вам: когда принимаете решения, а эти решения принимаются коллегиально, есть возможность остановить «сырые» законы и не вносить в Государственную думу», — сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер напомнил, что Госдума 20 января планирует провести парламентские слушания по данному законопроекту, и призвал Орешкина выступить на них с докладом. Володин предложил ему объяснить, «как же он предложил принять закон на правительстве, который «сырой» попал в Госдуму», и подчеркнул, что «должна быть ответственность». Он добавил, что в нижней палате нет желания «кого-то делать крайним», депутатский корпус готов к компромиссам и конструктивному обсуждению.

Володин не в первый раз высказывает замечания в адрес Орешкина. Правительственный час с участием министра 6 марта 2019 года впервые в истории Госдумы был прерван спикером нижней палаты парламента. Тогда Володин посчитал, что глава Минэкономразвития не готов к разговору с депутатами на тему исполнения национальных проектов и ускорения экономики России, и предложил перенести эту дискуссию на более поздний срок. В итоге правительственный час с участием Орешкина в 2019 году так и не состоялся.

«Идеальные законопроекты» без дискуссий

«Процесс законотворчества именно для того и устроен таким образом, что и три чтения в Государственной думе, и утверждение в Совете Федерации являются теми этапами и фильтрами, в ходе которых высказываются различные точки зрения, проводятся экспертизы и снимаются противоречия», — сказал Орешкин, комментируя критику в свой адрес в связи с законопроектом о СЗПК.

Он назвал странным то, что «некоторые высокопоставленные парламентарии хотят пренебречь этим процессом и рассчитывают на внесение идеальных законопроектов, не требующих никаких дискуссий».

Орешкин, не называя имен, также обратил внимание на то, что критикующие его не уточнили, какое ведомство является ответственным за разработку этого законопроекта. «Если бы это был законопроект, закрепленный за Министерством экономического развития, лично я бы пришел на любые слушания и ответил на все вопросы депутатского корпуса», — подчеркнул он.

«Если кому-то показалось, что у нас есть желание спрятаться за Госдумой, то это заблуждение», — продолжил он. Орешкин отметил, что Минэкономразвития будет вносить свои предложения и работать с депутатским корпусом «еще плотнее». «Мы понимаем всю меру ответственности за ту роль, которую законопроект должен сыграть для нашей экономики», — сказал министр.

Разработкой законопроекта с августа 2018 года занимался Минфин. Новая модель поддержки инвестиционных проектов стала компромиссом после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и химических компаний. Деньги должны были помочь реализовать поручение президента увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% с нынешнего 21% ВВП. Минэкономразвития подготовило альтернативный Минфину проект о стимулировании инвестиций, часть предложений министерства вошла в итоговый законопроект Минфина. Свои замечания к законопроекту о СЗПК высказывал вице-премьер Дмитрий Козак. Правительство взяло за основу законопроект Минфина, но учло предложения Козака.

Инвестиционный кодекс

Законопроект о СЗПК, который называют инвестиционным кодексом, был принят Госдумой в первом чтении 10 декабря. О том, что он будет доработан, заявлял Белоусов. По его словам, документ «достаточно многоаспектный и сырой, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно».

Законопроект в действующей редакции предусматривает трехлетний переходный период для инвесторов в случае изменения законодательства, разрешает правительству заключать инвестиционные соглашения с российскими компаниями с иностранным и государственным участием. Цель законопроекта — получить инвестиции в экономику России в размере не менее 30 трлн руб., говорил замминистра финансов Андрей Иванов. «Мы планируем заключать 100–150 соглашений о защите капиталовложений ежегодно на 7–10 трлн руб. Заключать соглашения инвесторы могут с уполномоченным от Российской Федерации или ее субъекта лицом вплоть до 2030 года», — говорил он.

Для проектов в социальной сфере с инвестициями от 200 млн руб., в цифровой — от 1,5 млрд руб. предусмотрена стабилизация в налоговой и регуляторной сферах с обязанностью государства возместить ущерб в случае появления изменений в законодательстве. Для проектов с инвестициями от 10 млрд руб. предусмотрены индивидуальные условия по стабилизации законодательства — по вывозным таможенным пошлинам, формулам тарифов естественных монополий в рамках связанных соглашений и неналоговым сборам.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Максим Орешкин, инвестиции, Госдума
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