Орешкин ответил на критику Володина за «сырой» инвестиционный кодекс

Доработка законопроектов в процессе их рассмотрения парламентом — нормальная практика, сказал РБК глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он назвал «странным» желание получать «идеальные» законопроекты, не требующие дискуссии

Максим Орешкин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин считает странным желание «некоторых высокопоставленных парламентариев» получать на рассмотрение идеальные проекты законов, не требующие доработки. Об этом он заявил РБК в кулуарах встреч президента в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ в Санкт-Петербурге.

Выступая 17 декабря в Совете Федерации, министр сказал, что законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который прошел первое чтение в Госдуме, необходимо тщательно доработать ко второму чтению, чтобы избежать вреда для уже эффективно действующих механизмов. «Действительно, законопроект в том виде, в котором он есть, еще сырой и спорный», — сказал Орешкин. Он напомнил также, что в ходе первого чтения документа в Госдуме, а также во время рассмотрения документа в правительстве возникали бурные обсуждения.

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии отметил, что депутаты указывали правительству на необходимость доработки законопроекта. Он напомнил о словах Орешкина в Совфеде и задался вопросом: почему правительство вносит в парламент документы в таком виде? «Вот, уважаемые наши коллеги из правительства, хочется обратиться в первую очередь к вам: когда принимаете решения, а эти решения принимаются коллегиально, есть возможность остановить «сырые» законы и не вносить в Государственную думу», — сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер напомнил, что Госдума 20 января планирует провести парламентские слушания по данному законопроекту, и призвал Орешкина выступить на них с докладом. Володин предложил ему объяснить, «как же он предложил принять закон на правительстве, который «сырой» попал в Госдуму», и подчеркнул, что «должна быть ответственность». Он добавил, что в нижней палате нет желания «кого-то делать крайним», депутатский корпус готов к компромиссам и конструктивному обсуждению.

Володин не в первый раз высказывает замечания в адрес Орешкина. Правительственный час с участием министра 6 марта 2019 года впервые в истории Госдумы был прерван спикером нижней палаты парламента. Тогда Володин посчитал, что глава Минэкономразвития не готов к разговору с депутатами на тему исполнения национальных проектов и ускорения экономики России, и предложил перенести эту дискуссию на более поздний срок. В итоге правительственный час с участием Орешкина в 2019 году так и не состоялся.