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Экономика ,  
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Глава РСПП заявил об угрозе остановки 200 проектов бизнеса с государством
Александр Шохин указал на необходимость вывести из-под действия готовящегося законопроекта о защите и поощрении капиталовложений концессии и государственно-частные партнерства
Александр Шохин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

При доработке проекта закона о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) необходимо вывести из-под его действия концессии и государственно-частные партнерства (ГЧП). Об этом заявил на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В противном случае, по словам Шохина, принятие закона может привести к остановке реализации 200 проектов, передает корреспондент РБК.

«Мы в РСПП, как консолидаторы позиции бизнеса по вопросу о СЗПК, в свои предложения по доработке законопроекта включили пункт о том, что нецелесообразно затрагивать работающие проекты и чинить не сломавшееся, поэтому мы предлагаем исключить из этого законопроекта концессии и ГЧП. Мы боимся, что иначе остановится несколько сот новых проектов», — объяснил Шохин.

Глава РСПП выразил надежду, что Госдума «при благоприятном отношении правительства» учтет предложения бизнеса.

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О том, что СЗПК не должен применяться ни к концессиям, ни к проектам частно-государственного партнерства, заявил и глава департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал» Олег Панкратов. «Зачем ломать то, что хорошо работает», — сказал он, приведя как пример успешно реализуемый проект строительства Западного скоростного диаметра в Петербурге.

Владелец «Русской холдинговой компании», инициатор строительства частной автодороги в Китай «Меридиан» Александр Рязанов заявил, что без поправок в СЗПК он не сможет реализовать свой проект. «Для инфраструктурных проектов нужны длинные деньги», — указал он

«Реализация государственной дороги «Европа — Западный Китай» — это угроза нашему проекту. Не надо, чтобы государственные проекты конкурировали с частными. В случае с государственным проектом — это почти бесплатные деньги», — отметил Рязанов.

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В то же время член бюро правления РСПП, бизнесмен Роман Троценко позитивно отозвался о СЗПК. «Наверное, он не идеален, наверное, он мог быть лучше, но сейчас у нас никакого нет. Поэтому РСПП поддерживает принятие этого закона», — отметил Троценко, назвав одним из преимуществ законопроекта «дедушкину оговорку» — неизменность налоговых условий за время реализации проекта, по которому заключен договор о СЗПК.

В октябре премьер Дмитрий Медведев потребовал прекратить дискуссию о СЗПК, а затем поручил обеспечить принятие федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и его вступление в силу. 1 ноября стало известно, что правительство внесло в Госдуму итоговую версию законопроекта о СЗПК.

26 ноября Шохин заявил журналистам, что проект необходимо упростить, чтобы он был понятен в том числе бизнесу, а нормы, вызывающие вопросы, следует из него изъять, чтобы избежать «большого объема интерпретаций, большого объема подзаконных актов».

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Теги: Александр Шохин, инвестпроект
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Экономика
Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите инвестиций
Бизнес
Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций
Экономика
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