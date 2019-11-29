Глава РСПП заявил об угрозе остановки 200 проектов бизнеса с государством

Александр Шохин указал на необходимость вывести из-под действия готовящегося законопроекта о защите и поощрении капиталовложений концессии и государственно-частные партнерства

Александр Шохин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

При доработке проекта закона о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) необходимо вывести из-под его действия концессии и государственно-частные партнерства (ГЧП). Об этом заявил на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В противном случае, по словам Шохина, принятие закона может привести к остановке реализации 200 проектов, передает корреспондент РБК.

«Мы в РСПП, как консолидаторы позиции бизнеса по вопросу о СЗПК, в свои предложения по доработке законопроекта включили пункт о том, что нецелесообразно затрагивать работающие проекты и чинить не сломавшееся, поэтому мы предлагаем исключить из этого законопроекта концессии и ГЧП. Мы боимся, что иначе остановится несколько сот новых проектов», — объяснил Шохин.

Глава РСПП выразил надежду, что Госдума «при благоприятном отношении правительства» учтет предложения бизнеса.

О том, что СЗПК не должен применяться ни к концессиям, ни к проектам частно-государственного партнерства, заявил и глава департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал» Олег Панкратов. «Зачем ломать то, что хорошо работает», — сказал он, приведя как пример успешно реализуемый проект строительства Западного скоростного диаметра в Петербурге.