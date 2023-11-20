Кабмин поддержал предложение о штрафах за непродажу валютной выручки

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о штрафах за отказ экспортеров продавать валютную выручку в начале ноября. В правительстве инициативу концептуально поддержали, однако попросили доработать

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Правительство поддержало инициативу группы сенаторов и депутатов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отзыв кабмина. О поддержке идеи также сообщили газете в пресс-службе Минфина.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 2 ноября. Среди авторов — председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, депутаты Даниил Бессарабов, Дмитрий Вяткин (оба от «Единой России») и Сергей Гаврилов (КПРФ).

По данным «Ведомостей», несмотря на концептуальную поддержку инициативы, правительство представило ряд замечаний к тексту законопроекта. В частности, депутатам было рекомендовано прописать предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты в п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАПа. Во-вторых, нужно определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел, говорится в отзыве кабмина. Валютным контролем в России занимаются ФНС, Росфинмониторинг, ЦБ и ФТС, напоминает газета.

В-третьих, правительство отметило, что авторы законопроекта некорректно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров: депутаты хотят, чтобы компании можно было штрафовать за нарушения, допущенные не только после вступления поправок к КоАПу в силу, но и за весь период начиная с 11 октября 2023 года (в этот день был издан указ президента, который обязал компании продавать валютную выручку). Установление административной ответственности задним числом противоречит положениям ст. 54 Конституции и ст. 1.7 КоАПа, говорится в отзыве.

Решение согласовано с Минюстом, Минэком и Минфином, подчеркивают «Ведомости». Документ поддержан, так как устанавливает ответственность за нарушение указа президента по обязательной продаже, пояснили газете в пресс-службе Минфина.

Указ об обязательной продажи валютной выручки для крупных экспортеров в середине октября подписал президент Владимир Путин. Как уточняли в аппарате правительства, экспортеры должны будут зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения валютной выручки, затем продавать из зачисленной выручки не менее 90% в течение двух недель. Продавать при этом нужно не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

Соответствующий указ носит закрытый характер, и список компаний, попавших под его действие, публиковать не будут, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В кабмине отмечали только, что речь о 43 группах компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее пояснял, что этими мерами власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций». Опрошенные ранее РБК аналитики прогнозировали, что меры правительства могут увести курс в диапазон 90–100 руб. за доллар. В настоящее время российская валюта торгуется даже ниже этой отметки — в районе 89 руб. за доллар.